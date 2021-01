Slome hardrijder scoort positieve drugstest

De politie heeft zondagnacht een 28-jarige man uit Almere aangehouden die veel te hard reed over de A1 en de A6. De man behaalde snelheden tot boven de 200 kilometer per uur en reed volgens de politie uiteindelijk 99 kilometer te hard.



Omdat de man op agenten van de Landelijke Eenheid Noordwest na de staandehouding een slome indruk maakte moest hij een drugstest ondergaan. Die sloeg positief uit op THC en amfetamine.



De man is aangehouden en zijn rijbewijs is afgepakt. Er is bloed afgenomen om te bekijken of hij een te hoge hoeveelheid verdovende middelen had gebruikt.

Zo sloom reed hij niet

S @Grouse : Maar hij reageerde wel sloom. Een gevaarlijke combinatie

