Wielrenner trapt meisje (16) van haar fiets

Een meisje van 16 is zaterdagavond van haar fiets getrapt door een wielrenner. Dit gebeurde op de Oirschotseweg richting Best. De politie is een zoektocht gestart naar de wielrenner.



Het incident gebeurde rond 19:15 uur bij de voederfabriek. De Oirschotseweg heeft aan beide zijden een fietsstrook en de wielrenner reed aan de verkeerde kant van de weg. Daar deelde hij een trap uit aan de tiener.



Het 16-jarige meisje viel door de trap, maar hield hier geen blijvend letsel aan over. Wel is haar telefoon kapot gegaan door de val. De politie heeft een getuigenoproep geplaatst op sociale media.

Wat voor mentaliteit heerst er in wielrennerskringen?



Wat voor mentaliteit heerst er in wielrennerskringen?

@Mamsie : Het is de allerlaagste soort die er bestaat en nu moet ik uitkijken dat ik geen vlooien of luizen beledig.

