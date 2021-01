De aarde tolde in 2020 in recordtempo om haar as; de dagen waren meetbaar korter

In 2020 draaide de aarde zo snel om haar as, dat de dagen meetbaar korter waren. Mogelijk moeten we de klok binnenkort zélfs een gedwongen tik terug

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: