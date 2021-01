Man zonder testikels krijgt testikel van tweelingbroer

Een man die zonder testikels is geboren kan binnenkort hoogstwaarschijnlijk kinderen verwekken nadat hij van zijn identieke tweelingbroer een gedoneerde testikel heeft ontvangen. Gezien het feit dat het DNA van zijn tweelingbroer vrijwel hetzelfde is als dat van hem, betekent dit dat elk DNA dat hij aan zijn kinderen doorgeeft, bijna een exacte match van hemzelf zal zijn.



De 36-jarige man uit Servië kreeg vorige week met succes de donortestikel toegediend tijdens een operatie van 6 uur, meldt de New York Times. De lastige operatie omvatte het met elkaar verbinden van twee slagaders en aders, die minder dan 2 millimeter breed zijn. De zaadbal moet binnen 2-4 uur aan de patiënt worden vastgemaakt en op een bloedtoevoer worden aangesloten zodat deze levensvatbaar blijft. Dit is pas de derde keer dat dit type transplantatie ooit is uitgevoerd.



Het team heeft de zaadbal met succes aan de ontvanger vastgemaakt en beide patiënten (die ervoor hebben gekozen anoniem te blijven) zouden in goede gezondheid verkeren.



Twee leden van het chirurgische team, dr. Dicken Ko en dr. Branko Bojovic, waren ook betrokken bij de eerste penistransplantatie in de VS die in 2016 werd uitgevoerd bij een man die zijn penis verloor aan kanker. Tijdens die operatie werden de testikels niet overgedragen van de donor, omdat getransplanteerde testikels altijd het sperma van de donor zullen creëren, wat betekent dat alle kinderen die door de ontvanger worden verwekt, de genetische nakomelingen van de donor zijn.



"Als je testikels zou transplanteren, zou dat in feite betekenen dat de donor niet alleen een donor van lichaamsdelen is, maar ook een donor van sperma", vertelde Jeffrey Kahn, directeur van het Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics vorig jaar aan The Verge, toen de allereerste penis- en scrotumtransplantatie werd uitgevoerd bij een Amerikaanse militaire veteraan die gewond was geraakt in Afghanistan. "Het is in feite een spermadonatie zonder toestemming - en dat zou niet mogen gebeuren."



In dit geval schonk de donor - de identieke tweeling van de ontvanger - echter graag zijn genetisch materiaal aan zijn broer. De broers zochten zelf de hoofdchirurg dr. Miroslav Djordjevic op nadat ze hoorden dat hij met succes een baarmoeder had getransplanteerd tussen tweelingzussen, waardoor de ontvanger kon bevallen.



Omdat hun DNA (vrijwel) identiek is, kan hij genen doorgeven die in ieder geval bijna exact van hem zijn, aan alle kinderen die hij vader heeft. Als extra bonus hoeft de ontvanger ook geen immunosuppressiva te gebruiken om te voorkomen dat zijn lichaam het weefsel afstoot.



Helaas waren de artsen niet in staat om een kunstmatige "zaadleider" te maken (een kleine spierbuis die wordt gebruikt om sperma uit de testikels te halen) omdat ze geen weefsel konden lokaliseren dat nodig was om deze verbinding tot stand te brengen, wat betekent dat hij nog een operatie nodig heeft om zich normaal voort te kunnen planten, of anders zal sperma uit zijn zaadbal gehaald moeten worden. Ook is het mogelijk om donorsperma van zijn broer krijgen.



Naast het feit dat hij hopelijk kinderen zal kunnen krijgen, was de transplantatie ook bedoeld om zijn hormoonspiegels te stabiliseren zonder injecties te hoeven nemen. De chirurgen vertelden de New York Times dat de operatie toepassingen zou kunnen hebben voor gewonden, kankerpatiënten en transgenders die in de toekomst willen overstappen.





Reacties

11-01-2021 16:17:55 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.321

OTindex: 19.680

Oei, dat lijkt me ingewikkeld breiwerk!

11-01-2021 16:32:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.236

OTindex: 76.464

Dus... na een lang verhaal én een lange moeilijke operatie kan hij nog geen kinderen verwekken ?!

11-01-2021 16:33:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.141

OTindex: 82.338

@allone : Hij kan we de theorie in de praktijk oefenen.

11-01-2021 17:15:31 vaughn

Senior lid

WMRindex: 140

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Quote:

Een man die zonder testikels is geboren kan binnenkort hoogstwaarschijnlijk kinderen verwekken nadat hij van zijn identieke tweelingbroer een gedoneerde testikel heeft ontvangen.



Was de tweelingbroer toch niet helemaal identiek... Was de tweelingbroer toch niet helemaal identiek...

11-01-2021 17:18:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.141

OTindex: 82.338





Laatste edit 11-01-2021 17:18 @vaughn : Ach, dat maakt toch helemaal geen bal uit!

11-01-2021 17:59:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.631

OTindex: 36.320

wat ze tegenwoordig voor elkaar krijgen....

