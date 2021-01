Buurman belt politie omdat klasgenootjes Vinz verwelkomen na strijd tegen kanker

De Belgische politie kreeg zaterdag melding van een inwoner uit Hasselt die een heuse ‘samenscholing’ in zijn straat had vastgesteld. Het bleek echter om de klasgenoten van Vinz Postelmans te gaan die hun vriendje wilden verwelkomen. Vinz vecht al een jaar tegen kanker. ,,Is dit het nieuwe normaal?” reageert een andere buurtbewoner verontwaardigd. De politie laat weten dat niemand een boete kreeg omdat de regels nooit werden geschonden.



De klas van Vinz moet het al een jaar lang zonder hun kameraad doen. Bij de scholier werd na de corona-uitbraak een tumor op de rib ontdekt die tegen zijn longen aanduwde. Een lange chemokuur werd opgestart, en de tumor leek daar goed op te reageren.



Zaterdag mocht de jongen eindelijk naar huis. De woning werd versierd en zijn klas stond hem op te wachten als verrassing. Eén van de buren zag dat als samenscholing en belde prompt de politie.



,,Het ging om de klasbubbel van Vinz”, reageert één van de buren op sociale media. ,,En hun ouders stonden aan de andere kant van de straat met telkens een autolengte tussen, mét mondmasker. Ja, ook andere buren hielpen slingers ophangen met mondmasker op.”



De buurtbewoner haalt op sociale media uit naar de ‘anonieme straatgenoot’ die de politie belde. ,,Ik hoop dat je genoten hebt om de thuiskomst te verstoren van een dappere jongen die een jaar lang gevochten heeft tegen kanker, en meer dan tien chemokuren had in volle coronatijd. Ik hoop dat je trots met een gerust hart zal slapen, maar als dit het nieuwe normaal is, pas ik daar met veel plezier voor.”



Vinz kreeg als geen ander met zeer strikte quarantaine te maken, zoals dat gaat bij zware kankerbehandelingen. ,,Iets na de corona-uitbraak werd hij ziek”, vertelde zijn moeder Lisa in oktober nog. ,,Hij moest zoveel laten en is al vijf maanden aan een zware strijd bezig. Geen contact op school, geen contact met vriendjes, niemand mag komen spelen. Alles wat hij doet, moet alleen gebeuren of met zijn gezin. Fijn, maar mentaal zwaar voor hem om met niemand contact te mogen hebben. En er gaan nog zes zware maanden volgen met chemo die gelukkig iets lichter zal zijn.”

Reacties

11-01-2021 16:02:10 BatFish

Oudgediende



Dat was dus duidelijk niet iemand die erg bij de buurt betrokken is. Denk niet dat de rest van de buurt nog wat met deze gast van doen wil hebben.



11-01-2021 16:36:15 Mamsie

Oudgediende



Ik denk dat die onterechte beller geen idéé had van wat er nu werkelijk gaande was.

11-01-2021 17:56:56 botte bijl

Stamgast



die bellert zal zich nu wel schamen

