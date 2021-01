Fietser (13) valt tijdens afdaling op langste trap van België

Een 13-jarige waaghals is zwaargewond geraakt toen hij met zijn mountainbike naar beneden wilde racen op de Montagne de Bueren in Luik. Dat is een str

08-01-2021 10:40:12 Emmo

Aan stunts zijn risico's verbonden. Ik heb vooral medelijden met de ouders.

08-01-2021 11:26:26 Ronin

Hopen maar dat hij geen blijvend letsel aan over houdt. Wel een beetje dom om geen helm te dragen, hopelijk was dit een one-time show zonder helm.

08-01-2021 11:30:06 allone

Laatste edit 08-01-2021 11:33 58 euro maar? Een boete van 500 euro is misschien beter?! Vooral omdat je niet alleen jezelf, maar ook een heleboel anderen in gevaar brengt

08-01-2021 12:01:41 venzje

Best hoog. 91 treden meer en je staat op de Domtoren.



Ik heb ooit eens gevraagd of in het kader van conditietraining ook een abonnement op de Domtoren kon krijgen. (Destijds sowieso nog spotgoedkoop, ik meen ƒ 0,85 per beklimming. Nu € 10,-) Die vraag hadden ze daar nog nooit gehad, dus het antwoord was negatief. Ze boden me wel een vrijwilligersbaantje aan als beklimmingsgids, maar dat heb ik vriendelijk afgewezen.

08-01-2021 12:06:53 KhunAxe

Ik heb ooit in de jungle van Cambodja een tempel ruïne beklommen. Dat ding lag midden in de jungle en was ruim 300 treden, allemaal van ongelijke hoogte, dus je kon niet op 'automaat' lopen.



Mijn vrouw hield het na zo'n 100 treden voor gezien maar ik buffelde door. Twee keer dacht ik onderweg dat ik een hartaanval zou krijgen, het was ontzettend vermoeiend, niet enkel het aantal treden, maar ook en vooral vanwege de verstikkende hitte..



Als je de bovenste trede haalde was dat goed voor je, het was een soort goed geluk teken. Ik was kapot!!!



