Vloggende autojournalist botst met droomauto op lantaarnpaal in Waverveen

WAVERVEEN - Een vloggende autojournalist is zondagmiddag met zijn sportwagen gecrasht op de N201 bij Waverveen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond maar als RTV Utrecht de vloggende autojournalist Sebastiaan Thoolen zondagavond te pakken krijgt, baalt hij nog steeds flink. "Ik heb veertien jaar gereden zonder ongelukken. En dan gebeurt het nu met deze auto."Het ging namelijk om een letterlijke droom-bolide: "Het was altijd een jongensdroom van mij om zo'n auto te hebben en die om te bouwen tot een race-auto voor op het circuit." Op zijn Instagram-account is te zien hoe Thoolen de auto sinds een kleine maand in bezit had. "So, I've bought my next racing project car!" schreef de autovlogger eind november. Bij de video kondigde hij een serie filmpjes aan waarbij hij de transformatie van de Honda S2000 tot racemonster wilde vastleggen.Maar dat ombouwen, gaat sinds vanmiddag wel een boel extra werk kosten. Toen Thoolen met een kennis foto's van de auto ging maken, botste hij op de N201 bij Waverveen tegen een lichtmast. De auto kwam op een verkeerseiland vast te zitten. Een ongelukje, aldus Thoolen: "Ik ging niet eens heel erg hard. Maar ik hield bij het optrekken bij een verkeerslicht geen rekening met het koude weer, de natte weg en het feit dat het toch een auto is die je niet kent." Thoolen woont pas sinds kort in Nederland na te zijn opgegroeid in Zuid-Afrika, daarom schrijft en praat hij ook in het Engels. Ook reed de auto nog op de zomerbanden van de vorige eigenaar.De bolide liep schade op, maar toch denkt Thoolen dat zijn droom niet ten einde is en dat hij de auto ooit, zonder brokken te maken, over een racecircuit zal sturen. "Ik ben twee weken geleden begonnen met het project, dus nu moet ik er gewoon nóg meer tijd en werk in steken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan met de schade die de auto heeft opgelopen."