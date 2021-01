Italiaanse crimineel wil liever gevangenis in dan in huisarrest bij zijn vrouw

Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft een crimineel vrijgesproken voor het ontlopen van zijn huisarrest. De man zat thuis het laatste restje van zijn straf uit, maar verkoos de gevangenis boven het gezelschap van zijn vrouw. In hoger beroep was hij hiervoor veroordeeld tot twee maanden en tien dagen bovenop zijn oorspronkelijke straf. De hoogste Italiaanse rechter sprak echter hem vrij.



Na een periode van constante ruzie was de man uit de Zuid-Italiaanse stad Crotone het zat. In de zomer van 2019 pakte de veroordeelde crimineel zijn jas van de kapstok en vluchtte naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Hij vroeg de agent of die hem alsjeblieft weer naar de gevangenis kon brengen, want thuis hield hij het niet meer uit. Met deze actie ontliep de man zijn huisarrest. Hij zat al een paar maanden bij zijn vrouw om het laatste deel van zijn straf uit te zitten.



De rechtbank in zijn woonplaats vond dat de man de regels overtrad en veroordeelde hem tot twee maanden en tien dagen extra gevangenisstraf, dus bovenop de straf die hij al uitzat.



In hoger beroep bevestigde de rechtbank dat vonnis, maar het Hof van Cassatie veegde de straf van tafel. Omdat de man direct van zijn huis naar het politiebureau was gegaan, was er volgens de hoogste Italiaanse rechter geen sprake van een poging aan zijn straf te ontkomen. Het Hof beoordeelde het feit als nauwelijks strafbaar, waardoor er ook geen nieuw proces hoeft te worden gevoerd, maar benadrukte wel dat het oordeel alleen voor deze zaak geldt.



Het is niet de eerste of enige keer dat een gedetineerde zich bij een politiebureau meldt met de vraag of hij de rest van de straf in de gevangenis mag uitzitten in plaats van in huisarrest. In oktober 2019 vroeg een 49-jarige veroordeelde drugsdealer aan de Italiaanse politie of ze hem weer naar de beruchte Rebibbia gevangenis in Rome wilde brengen, omdat alles beter was dan een half jaar bij zijn vrouw.

Maar wie is er naar hoger beroep gestapt? Niet de man zelf denk ik want die wilt liever in de gevangenis blijven

maar verkoos de gevangenis boven het gezelschap van zijn vrouw.



Liever een échte gevangenbewaarder dan zijn eigen eega. Nou, lekker huwelijk is.

Die hebben kennelijk een huis zonder hobbyzolder. En misschien ook geen zinnige dagbesteding. Liever een échte gevangenbewaarder dan zijn eigen eega. Nou, lekker huwelijk is.Die hebben kennelijk een huis zonder hobbyzolder. En misschien ook geen zinnige dagbesteding.

Hij had dus een vechtgenote

Mama Mia. Dus die Italianen houden wel van hun moeder maar niet van hun vrouw?

