Gestolen schaftkeet Staatsbosbeheer duikt op in Doezum

De schaftkeet van Staatsbosbeheer die onlangs werd ontvreemd bij de werkschuur in Peebos is donderdag opgedoken in Doezum. De Doezumer Oudjaars Ploeg (DOP) was deze keer verantwoordelijk voor de 'diefstal'.



Staatbosbeheer kreeg de keet terug en DOP deed er een disselslot bij om een derde diefstal te voorkomen.



Twee weken geleden brachten de leden van DOP in het holst van de nacht een bezoek aan de werkschuur in Peebos en namen de keet mee. Dat was niet zo moeilijk, zegt voorzitter Bart Oldewarris van DOP.'Het hek was open en er zat geen disselslot op. We hebben hem achter een auto gekoppeld en naar een loods in Sebaldeburen gebracht. Niemand heeft er ook maar iets van gemerkt.'



Na drie avonden klussen zag de keet er weer uit als nieuw. De DOP'pers verfden hem in zijn originele lichtgroene kleur en herstelden het interieur. Staatbosbeheer kreeg een gebruiksklare keet terug.



Dat gebeurde donderdagmiddag onder grote belangstelling van de Doezumers. De schaftkeet zat verscholen onder landbouwplastic. Na de onthulling kreeg boswachter Nico Boele van Staatbosbeheer de schaftkeer terug. Voorzitter Oldewarris gaf hem het dringende advies van DOP om in het vervolg het disselslot te gebruiken.



DOP kwam op het idee van de oudjaarstunt naar aanleiding van een artikel op rtvnoord.nl. De schaftkeet was na een diefstal in december 2018 twee jaar lang spoorloos. Door speurwerk van RTV Noord verslaggever Jan Been werd de keet terug gevonden bij een woning in Lucaswolde. In het pand werd een crystal methlab opgerold.



Op een luchtfoto op de site van RTV Noord herkende Been de gestolen schaftkeet. De politie gaf de keet terug aan Staatsbosbeheer, maar enkele weken later gingen de jongeren van DOP er tijdens een nachtelijk avontuur er met de keer vandoor.



Boswachter Boele is blij dat de keet weer terug is. 'Hij wordt in het veld gebruikt door cliƫnten van De Zijlen die snoeiwerk voor ons doen. Die kunnen nu weer droog hun broodjes opeten. Fijn dat jullie de afgelopen weken goed op de keet hebben gepast en het is helemaal fantastisch dat jullie hem helemaal hebben opgeknapt.'

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: