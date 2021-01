Onterecht ontslag van vuilnisman die wiet voor eigen gebruik kweekte

Een vuilnisman uit Noord-Brabant is ontslagen, omdat hij voor eigen gebruik een kleine hoeveelheid wiet kweekte. Volgens de rechter had de man niet op straat gezet mogen worden, maar zijn werkgever wil toch van hem af. Volgens de man raakte hij door het ontslag 'volledig aan de grond'.



De vuilnisman werkte ruim achttien jaar voor de fusiegemeente ABG, die bestaat uit Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilzen en Rijen. Tijdens huiszoekingen na onregelmatigheden in het energieverbruik vond de politie in 2019 enkele hennepstekjes en wat ongedroogde hennep bij de man, in zijn tuin en op zolder.



Strafontslag

Voor zijn werkgever was het genoeg om de man te schorsen, en na een onderzoek te ontslaan. Volgens de fusiegemeente hanteert ze een zero-tolerancebeleid, en had de vuilnisman daarvan op de hoogte moeten zijn.



Daarnaast zou de vuilnisman de gedragsregels van zijn werkgever hebben geschonden door geen melding te maken van wietafval, dat hij tijdens zijn werk in vuilnisbakken aantrof. Ook zou hij hebben geweten van het bestaan van een groot drugslaboratorium in de gemeente Rijen dat eind 2018 werd opgerold, maar dat niet hebben gemeld.



Volledig aan de grond

De vuilnisman nam geen genoegen met zijn ontslag, en stapte naar de rechter. Volgens de man wist hij niet dat het kweken van wiet voor eigen gebruik niet was toegestaan. Als hij dat wel had geweten, zou hij daarmee zijn gestopt. Naar eigen zeggen gebruikte hij de wiet om medische redenen, ter pijnbestrijding.



Ook wees de man op de ingrijpende gevolgen van zijn ontslag, waardoor hij 'volledig aan de grond' zou zijn geraakt. Hij zou moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan, het verkrijgen van een uitkering en zijn huis zijn uitgezet.



Onterecht ontslag

Uit een recent openbaar geworden uitspraak blijkt dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda onlangs oordeelde dat de fusiegemeente de man niet had mogen ontslaan.



De rechtbank benadrukt wel dat ze de betrokkenheid bij hennepteelt beschouwt als zeer ernstig plichtsverzuim. "Een goed ambtenaar dient zich ook in zijn privéleven zodanig te gedragen dat hij het vertrouwen van zijn werkgever niet onwaardig wordt", aldus de uitspraak.



Ook menen de rechters dat de man door het niet melden van aangetroffen drugsafval en kennis van een drugslab de gedragsregels van zijn werkgever heeft geschonden.



Strafontslag te zwaar

Toch vindt de rechtbank de maatregel van onvoorwaardelijk strafontslag te zwaar, mede omdat alle omstandigheden onvoldoende zijn meegewogen en omdat de gemeente niet kon aantonen dat ze daadwerkelijk een zero-tolerancebeleid hanteert.



Daarbij woog ook mee dat de vuilnisman een lichte verstandelijke beperking heeft, waarmee de gemeente te weinig rekening hield in de communicatie met hem. "Verwijzen naar algemene acties zoals memo-borden, intranet en awareness-bijeenkomsten is niet voldoende."



een terugkeer

Volgens de rechtbank had de werkgever moeten kiezen voor een minder zware straf, zoals een voorwaardelijk ontslag en begeleiding om herhaling te voorkomen.



Tijdens de rechtszaak benadrukte de gemeente echter de man niet terug in dienst te willen nemen. Daarom geeft de rechter de werkgever nu de opdracht om een andere oplossing te vinden.



Het ligt voor de hand dat de gemeente de vuilnisman een flinke ontslagvergoeding moet betalen. Ook krijgt de man met terugwerkende kracht vanaf augustus 2019 zijn achterstallige salaris, en moet de gemeente opdraaien voor zo'n 2500 euro aan juridische kosten.

Reacties

02-01-2021 12:26:56 Mamsie

De werknemer als weggooiprodukt. Hier wordt dus de vuilnisman als vuilnis behandeld. Terwijl hij toch waarschijnlijk zijn werk prima deed anders zou hij geen 18 jaar daar in dienst geweest zijn.De werknemer als weggooiprodukt.

02-01-2021 15:46:32 De Paus

Daar ben ik het als Paus niet mee eens

Het melden van drugsafval en het verlinken van een drugslaboratorium kan je duur komen te staan. De onderwereld neemt vaak wraak, die verstandig is, doet net of hij niets heeft gezien. Quote: Ook menen de rechters dat de man door het niet melden van aangetroffen drugsafval en kennis van een drugslab de gedragsregels van zijn werkgever heeft geschonden.Daar ben ik het als Paus niet mee eensHet melden van drugsafval en het verlinken van een drugslaboratorium kan je duur komen te staan. De onderwereld neemt vaak wraak, die verstandig is, doet net of hij niets heeft gezien.

02-01-2021 18:25:05 omabep

Daarbij woog ook mee dat de vuilnisman een lichte verstandelijke beperking heeft Alleen hierom al had men hem beter moeten begeleiden en dus ook informeren over het hoe te handelen en wat wel en niet kan. Ik vind die gemeente ook behoorlijk hard na 18 jaar trouwe dienst. Alleen hierom al had men hem beter moeten begeleiden en dus ook informeren over het hoe te handelen en wat wel en niet kan. Ik vind die gemeente ook behoorlijk hard na 18 jaar trouwe dienst.

