Eerlijke vinder brengt 1000 euro naar de politie

DE MEERN - De politie in De Meern deelt een pluim uit voor de eerlijke vinder van 1000 euro in contanten. Die had iemand laten liggen bij een geldautomaat en de vrouw die het vond stak het niet in eigen zak, maar belde de politie.



"Een 10 voor eerlijkheid en een zuiver geweten", schrijft de politie op Twitter.



Het geld is inmiddels bij een "hele, hele blije eigenaar".



31-12-2020 10:50:34

Ja, heel goed gedaan, want nu kunnen de agenten dit geld in eigen zak steken. Helaas, we hebben geprobeerd de rechtmatige eigenaar te achterhalen, maar ja, dat is helaas niet gelukt. Tja, dan wordt het geld voorlopig even opgeborgen in afwachting dat iemand zich meldt. En als er dan na een tijdje niemand zich gemeld heeft, tja dan is iedereen de zaak vergeten en dan kan de politie het geld mooi in eigen zak steken.