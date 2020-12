Roldenaar weigert radio zachter te zetten en krabt agent

Een 25-jarige man uit Rolde moet een boete van 200 euro betalen, omdat hij weigerde zijn radio zachter te zetten en een agent sloeg en krabde bij zijn aanhouding.

De buren werden eind mei horendol door de harde muziek die uit de woning van de 25-jarige kwam. De dreunende bas ging door alles heen. Buurtgenoten probeerden de man bij de deur te overreden de muziek zachter te zetten. Ze werden uitgelachen. De deur ging weer dicht.



De buurt belde de politie. De agenten stapten zonder aankondiging de woning binnen en trokken de stekker uit de installatie. Niet zo'n nette actie, meende de rechter. De agenten hadden geen machtiging om de woning binnen de treden.



Meer volume

De agenten waren amper weer buiten toen de herrie weer uit de woning kwam. De man had de stekker er weer ingedaan en de volumeknop nog een zetje gegeven. De agenten besloten de installatie uit de woning te halen. Maar deze keer vroegen ze wel een machtiging aan.



Kraswonden

De bewoner was het daar niet mee eens en probeerde zijn bezit binnen de woning te houden. Hij werd uiteindelijk meegenomen naar het bureau. De 25-jarige verweerde zich. De agent liep diverse kraswonden op.



De man verscheen wel op zitting. Als waarschuwing legde de rechter hem ook een voorwaardelijke boete van 520 euro op. De man snapte dat hij te ver was gegaan, zei hij rustig tegen de rechter. "Ik doe dit niet weer, beloofd."





