Lichaam na 75 jaar geïdentificeerd: Klazienavener kwam om op zee

Een aangespoeld lichaam op de dijk bij het Groningse Uithuizermeeden is na 75 jaar geïdentificeerd. Het blijkt te gaan om Henk Gritter, een opvarende van De Joanna. Een schip dat verging in 1945.

Een dna-match met zijn broer zorgde ervoor dat duidelijk werd dat het gaat om de in 1920 in Klazienaveen geboren Henk Gritter.



Enkele dagen na de bevrijding in 1945 verging bij de haven van Delfzijl het schip De Joanna. Op het schip zaten 45, allemaal bevrijde Nederlandse gevangenen uit Duitsland. Zeven opvarenden bereikten levend de wal. Van de overige 38 slachtoffers werd er één niet geïdentificeerd.



In 1985 deed schrijver en journalist Hans Beukema al eens onderzoek naar de scheepsramp. Hij vermoedde destijds al dat het ging om Henk Gritter, maar op verzoek van nabestaanden werd de naam niet gedeeld. Wel werd er toen een gedenksteen geplaatst op het tot dan toe onbekend gebleven graf.



Bij de gemeente Het Hogeland kwam eerder dit jaar de vraag van rechercheur Miranda Wahle of het onbekende graf daadwerkelijk van Gritter was. Wahle houdt zich bezig met onopgeloste zaken en vermiste personen en deed aanvullende dna-onderzoek om met zekerheid te kunnen zeggen dat het om Henk Gritter gaat.



Uiteindelijk kon via de nog enige levende broer worden vastgesteld dat het om de in Klazienaveen geboren Henk Gritter gaat. De Oorlogsgravenstichting zal het graf van Henk Gritter gaan inrichten als een formeel oorlogsgraf.

Reacties

27-12-2020 13:25:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.654

OTindex: 26.632

Beter laat dan nooit.

27-12-2020 14:57:01 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.291

OTindex: 19.569

Mooi dat hij geïdentificeerd is. Trieste geschiedenis. Allemaal mensen die dachten na de bevrijding eindelijk naar huis te kunnen en dan alsnog vergaan op een schip dat ze naar Nederland moet brengen.

27-12-2020 15:35:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.654

OTindex: 26.632

Volgens dit artikel is het schip op een mijn gelopen. Terecht dat ze daarmee onder de oorlogsslachtoffers vallen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: