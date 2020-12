Brandweer bevrijdt vrouw uit drijfzand in Oude Pekela

Een incident aan de Hugo de Grootstraat in Oude Pekela is voor een vrouw met een sisser afgelopen. In een parkje was ze vast komen te zitten in de modder en kon daar niet meer op eigen kracht uit komen.

Politie-eenheden, een ambulance en diverse brandweereenheden uit Finsterwolde en Oude Pekela werden gealarmeerd om hulp te bieden.



Brandweerlieden wisten haar uiteindelijk met een ladder en een reddingsplank uit de modder te halen. 'De vrouw zat tot haar middel vast, maar gelukkig waren we er op tijd bij', aldus een woordvoerder.



In een ambulance werd gecontroleerd of alles goed met het slachtoffer ging, maar voor nadere behandeling werd de vrouw tenslotte toch overgebracht naar het ziekenhuis.



Volgens de brandweer zal de gemeente Pekela de modderpoel in het parkje spoedig afzetten om andere incidenten te voorkomen.





Reacties

27-12-2020 11:42:24 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.291

OTindex: 19.569

Kennelijk toch een slecht onderhouden parkje als er modderpoelen in zitten waar je tot je middel vast komt te zitten. Dit kan dus ook met jong kinderen gebeuren. Aan de foto's te zien ziet het er op het eerste gezicht niet ut als een gevaarlijke plek.

27-12-2020 13:22:04 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.423

OTindex: 36.248

Quote:

Volgens de brandweer zal de gemeente Pekela de modderpoel in het parkje spoedig afzetten om andere incidenten te voorkomen.

als er politie, ambulance en brandweer bij moesten komen om die vrouw te redden, dan hadden die daar een lint horen te spannen als er politie, ambulance en brandweer bij moesten komen om die vrouw te redden, dan hadden die daar een lint horen te spannen

27-12-2020 13:30:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.654

OTindex: 26.632

Het soortelijk gewicht van drijfzand is zodanig dat je er nooit helemaal in kunt wegzakken. Dat kan alleen in films.

Beste is zoveel mogelijk horizontaal te gaan. Er bestaat een mogelijkheid dat de voeten en benen worden afgekneld door de statische druk.

