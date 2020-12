Vader (56) die dochter thuis probeert te houden 400 meter over straat gesleurd door auto

Een man van 56 uit de Spaarndammerbuurt is ernstig gewond geraakt nadat hij probeerde om te voorkomen dat zijn dochter (17) het huis verliet. De dochter stapte in een auto die voor de deur stond, waarin één of meerdere personen zaten. De vader vertrouwde het niet en greep zich vast, maar de bestuurder gaf gas en sleurde de man honderden meters mee. De politie heeft een 20-jarige man aangehouden.



Na ongeveer vierhonderd meter moest de man loslaten en bleef hij liggen op de Spaarndammerstraat. Mogelijk is hij ook nog overreden. Hij was nog aanspreekbaar. De vader is naar het ziekenhuis vervoerd, maar is inmiddels thuis. De dochter is later in goede gezondheid aangetroffen door de politie. Ook de auto is teruggevonden door de politie, dat was op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West.



Er loopt een onderzoek naar de achtergrond van het geweldsincident. De wagen is in beslag genomen. De vader heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.



De politie heeft een 20-jarige man aangehouden. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.

Reacties

26-12-2020 15:39:23 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.403

OTindex: 36.238

zo hardnekkig als die man en de bestuurder van de auto allebei waren, word ik toch nieuwsgierig waar die dochter naar toe wilde en met wie

26-12-2020 15:53:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.999

OTindex: 81.926

Ik begrijp wel dat die man zijn dochter niet met deze man mee wilde laten gaan. Het waarom is op pijnlijke wijze duidelijk geworden. Iemand die dít doet... zó iemand deugt voor geen meter.

