Dit is de top-10 meest spraakmakende ontslagzaken in 2020

Als je het over ontslagen hebt, werd het jaar 2020 natuurlijk gedomineerd door pijnlijke ontslagrondes bij bedrijven en in sectoren als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast ontdekten we echter ook opvallend veel individuele spraakmakende ontslagzaken. Dit waren de tien meest opmerkelijke.



1. Onterecht ontslag na weigering om eerder op het werk te komen

Een werkneemster van een Limburgs distributiebedrijf moest van haar werkgever 10 minuten voor de aanvang van haar werk aanwezig zijn. Nadat zij dat enkele keren had geweigerd, ontsloeg haar werkgever haar op staande voet. Onterecht, vindt de kantonrechter. Als het zo belangrijk is dat een werknemer er eerder is, moet de werkgever voor die tijd ook betalen. Het bedrijf moet de vrouw ontslagvergoedingen van samen zo'n 6000 euro meegeven



2. Echtpaar dat sjoemelde met roosters en personeelsdossiers vloog eruit bij KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM ontsloeg begin dit jaar een purser, die zich toegang had verschaft tot het planningssysteem om voor zichzelf gunstige roosters te maken. Omdat er bij het ontslag fouten waren gemaakt, moest KLM de man een ontslagvergoeding van 64.000 euro betalen.



Later dit jaar zette de luchtvaartmaatschappij ook zijn vrouw, die werkte op de afdeling personeelszaken, aan de dijk. Zij bleek vertrouwelijke personeelsdossiers te hebben ingezien, onder meer van collega's die waren gehoord in de zaak tegen haar man. Zij kon naar een ontslagvergoeding fluiten.



3. Vrouw van frauderende farma-manager op de keien

Het KLM-koppel is niet het enige echtpaar dat op de keien kwam te staan. Ook bij de Rotterdamse medicijnenproducent Fagron nam een gehuwd stel voortijdig afscheid. Na het vertrek van man ontdekte het bedrijf dat hij als hoofd van de financiële afdeling 1,6 miljoen euro had gestolen. Fagron wilde daarom ook van diens echtgenote af. Zij was er inkoopmanager.



De kantonrechter stak daar eerst een stokje voor, maar het gerechtshof gaf uiteindelijk toch groen licht. Wel moest de werkgever haar een ontslagvergoeding van 35.000 euro betalen. Dat geld kan ze wel gebruiken, want later werd de vrouw veroordeeld tot vergoeding van een deel van de schade.



4. Ontslag om gebruik plastic zakje van drie cent

Ook dit jaar kwamen meerdere opmerkelijke 'bagatelzaken' in het nieuws. Dat zijn gevallen waarbij werknemers ontslagen worden voor op het oog verwaarloosbare misdragingen. Die kunnen toch leiden tot een gedwongen vertrek, bijvoorbeeld als een werkgever een helder 'zero-tolerance beleid' hanteert.



De meest spraakmakende bagatelzaak? Dat is ongetwijfeld het ontslag op staande voet van een vakkenvuller van Action die een plastic tasje ter waarde van drie eurocent meenam. De rechter vond dat toch iets te gortig. De koopjesketen moest de man ruim 8000 euro betalen aan achterstallig salaris en onkostenvergoedingen.



In dezelfde periode werd Action ook al door de rechter op de vingers getikt wegens het te strenge ontslag van een caissière, die haar vader ten onrechte een personeelskorting van 1,69 euro had gegeven.



5. Gestolen flesjes parfum kosten baan en 4200 euro

Dat diefstal kan leiden tot ontslag op staande voet en daarmee het verlies van WW-rechten weet vrijwel iedereen. Dat het ook kan leiden tot een relatief hoge schadevergoeding aan de werkgever, is veel minder bekend. Bij een terecht ontslag op staande voet kan een werkgever een bedrag claimen ter hoogte van het salaris tijdens de opzegtermijn.



Daar kwam een verkoopster van ICI Paris XL dit jaar achter. Nadat zij was ontslagen wegens diefstal van enkele flesjes parfum van een paar honderd euro, moest de vrouw de parfumerieketen een schadevergoeding van 4200 euro betalen.



6. Spugende en scheldende chauffeur

Agressie op de werkvloer is nooit een goed idee. Ook daarvan waren er dit jaar weer enkele voorbeelden. Een werknemer van het restaurant van Ikea kon haar spullen pakken, nadat ze met een collega slaags was geraakt binnen gehoorsafstand van klanten.



Maar nog bonter maakte een vrachtwagenchauffeur van transportbedrijf Post-Kogeko het. Hij moest vertrekken nadat hij een collega had uitgescholden, bedreigd en in zijn gezicht had gespuugd. "Spugen en schelden zijn binnen een arbeidsverhouding en in het maatschappelijk verkeer volstrekt onaanvaardbaar", oordeelde de Rotterdamse kantonrechter.6. Spugende en scheldende chauffeur

Agressie op de werkvloer is nooit een goed idee. Ook daarvan waren er dit jaar weer enkele voorbeelden. Een werknemer van het restaurant van Ikea kon haar spullen pakken, nadat ze met een collega slaags was geraakt binnen gehoorsafstand van klanten.



Maar nog bonter maakte een vrachtwagenchauffeur van transportbedrijf Post-Kogeko het. Hij moest vertrekken nadat hij een collega had uitgescholden, bedreigd en in zijn gezicht had gespuugd. "Spugen en schelden zijn binnen een arbeidsverhouding en in het maatschappelijk verkeer volstrekt onaanvaardbaar", oordeelde de Rotterdamse kantonrechter.



7. Snot schietende ambtenaar

Evenmin fris was het gedrag van een senior ambtenaar van de gemeente Utrecht, die zijn collega's terroriseerde. De man was seksueel intimiderend, liet scheten en boeren en schoot stukjes snot naar andere ambtenaren. Zelf schaarde hij dat onder humoristisch gedrag. Zijn werkgever en de rechter deden dat niet. Zijn ontslag werd goedgekeurd door de Centrale Raad van Beroep.



8. 'Kom ons pijpen in de koelcel'

Met snot werd er niet geschoten op de afdeling Verzending van het Leidse farmaceutische bedrijf Hal Allergy, maar gepest en seksueel geïntimideerd des te meer. Daarvan was de enige vrouwelijke werknemer het slachtoffer. Volgens de dader paste opmerkingen als 'Ga mee naar de koelcel om ons om de beurt te pijpen' en 'je hebt nog geen kinderen gebaard dus je zal wel lekker strak zijn van onder' in de bedrijfscultuur. Hij kon zijn biezen pakken nadat de vrouw had geklaagd en arbeidsongeschikt was geraakt.



9. Kwart miljoen voor zorghoofd die eigen kuil moest graven

Disfunctioneren kan een reden zijn om iemand op straat te gooien. Maar bij het Hagaziekenhuis pakte een interim manager het wel heel ludiek aan. Nadat een zorghoofd die al 21 jaar voor de instelling werkte, terugkeerde van een sabbatical moest zij van hem veranderen. Toen zij vroeg wat er aan haar werk schortte, kreeg zij de opdracht zelf voorbeelden van haar disfunctioneren aan te dragen. Toen de vrouw dat niet kon, werd zij op non-actief gezet. De Haagse kantonrechter maakte gehakt van de werkgever. Het kostte het Haga een kwart miljoen euro aan ontslag- en schadevergoedingen.



10. Corona-ontslagzaken, zoals bij Burger King

Ook de wereld van het arbeidsrecht werd dit jaar natuurlijk geconfronteerd met de coronacrisis. Naast de vele ontslagrondes bij bedrijven als KLM en Schiphol en in sectoren als de horeca en de reis-, cultuur- en evenementenbranche speelde het virus ook in individuele ontslagzaken soms een centrale rol.



Zo werd een man ontslagen omdat hij van zijn werk een doos mondkapjes meenam, en een ander omdat hij per ongeluk toch een hamburgerrestaurant opende terwijl het kabinet dat net had verboden.



Soms vermoeden werkgevers dat werknemers corona gebruiken als excuus om niet te komen opdagen. Voor een Limburgse bierbrouwer die daarom het loon van een medewerker kortte, pakte dat verkeerd uit.



Het bedrijf moest de werknemer achterstallig salaris betalen met een strafverhoging van 50 procent, en diens juridische kosten. "Financieel gaat het slechts om een paar duizend euro, maar voor ons is het een grote deceptie", aldus een getergde brouwer.

Reacties

26-12-2020 12:08:03 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.321

OTindex: 2.460

Interessant om te lezen, maar dit soort verhalen lees je al vele jaren. Ik acht daarom het MWR gehalte van dit artikel bijzonder laag..



.



Laatste edit 26-12-2020 12:08

26-12-2020 12:10:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.999

OTindex: 81.926



Ben je weer wat opgeknapt? @KhunAxe : Maar het is wél lekker lang leesvoer, je hebt er bijna een dagbesteding aan!Ben je weer wat opgeknapt?

26-12-2020 12:14:03 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.321

OTindex: 2.460





Ik ben vanochtend naar de apotheek geweest om mijn 5e 6 dagen Amoxillinekuur te halen. Als die op is dan kijk ik of ik door blijf gaan, maar ik ben momenteel gematigd optimistisch, met een beetje goede wil is het grootste leed inmiddels geleden!! @Mamsie : Ben gelukkig wat opgeknapt en mijn teen lijkt wel aan een inhaalslag bezig!!! Ik heb nu na 4 dagen meer progressie dan de 4 maanden ervoor!Ik ben vanochtend naar de apotheek geweest om mijn 5e 6 dagen Amoxillinekuur te halen. Als die op is dan kijk ik of ik door blijf gaan, maar ik ben momenteel gematigd optimistisch, met een beetje goede wil is het grootste leed inmiddels geleden!!

26-12-2020 13:31:49 Minala

Senior lid

WMRindex: 153

OTindex: 63

Nr 1 gebeurt op zoveel plekken. Mijn vorige werkgever vond het heel normaal dat je alleen maar voor de winkeltijden werd uitbetaald en niet voor het opmaken voor de kassa e.d.

26-12-2020 13:45:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.646

OTindex: 26.616

@Minala : Voor mij hetzelfde. Aantal minuten voor de wacht aanwezig zijn om je de situatie eigen te maken en iets langer blijven voor de overdracht. Aan boord is dat zelfs wettelijk voorgeschreven.

26-12-2020 15:37:16 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.403

OTindex: 36.238

als je sommige van deze dingen leest, zou je denken dat de werkvloer een soort mijnenveld is....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: