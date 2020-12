Waarom zien zoveel mensen deze vreemde reclame voor een kontflap-pyjama?

Een reclame voor een pyjama met kontflap lijkt het internet over te nemen. Waarom krijgt iedereen die vreemde advertentie voorgeschoteld?



Vooral op Engelstalige sites komt de opvallende reclame van de webshop IVRose veel voorbij, melden Gizmodo en Business Insider. Maar ook op Nederlandstalige sites en sociale media is de reclame te zien. De advertentie toont een vrouw in een pyjama, of onesie, met op de billen een klepje. Het pakje wordt verkocht voor 27 dollar.



Tot zover nog weinig bijzonders: er zijn wel vaker gekke reclames op internet te zien. Opvallend is de mate waarin de kontflap-pyjama voorbijkomt. Op sociale media zeggen mensen achtervolgd te worden door de reclame, zeker als zij die uit nieuwsgierigheid hebben aangeklikt.



Dat kan kloppen, stellen online-reclame-experts Krzysztof Franaszek van analyseplatform Adalytics en StitcherAds-oprichter Conor Ryan. De reclame is inderdaad vaak te zien, en dat heeft een paar redenen.



De eerste reden heeft te maken met de manier waarop online advertenties worden verkocht. Elk plekje op een site of in een app heeft een bepaalde prijs. Die prijs daalt als de inhoud van het artikel bijvoorbeeld controversieel is: grote adverteerders willen hun reclame niet naast controversiƫle artikelen.



De advertentieplaats komt dan in de uitverkoop. Dan komen obscure webshops als IVRose in beeld, die voor weinig geld hun reclame kunnen plaatsen. Maar IVRose blijkt toch vrij fors te betalen, berekende CNBC: 10 tot 12 dollar per duizend keer dat de reclame wordt bekeken.



Waarom steekt een onbekende webshop tienduizenden dollars in de promotie van een goedkope kontflap-pyjama? Het bedrijf wilde zelf niet reageren tegenover verschillende media, maar volgens experts heet het alles te maken met advertentie-tracking.



Internetgebruikers worden online gevolgd, met behulp van onder meer volgcookies. Maar omdat zulke cookies te verwijderen zijn, maken adverteerders zelf ook profielen van gebruikers aan. Om die profielen zo groot en compleet mogelijk te maken, ruilen adverteerders informatie met elkaar uit of verkopen de informatie. Die data is in grote hoeveelheden meer waard dan de kosten die worden gemaakt om de reclame te tonen.



Wie op de advertentie van de kontflap-pyjama klikt, komt op een site terecht die op de achtergrond direct een advertentieprofiel van hen aanmaakt. Dat gebeurt met een systeem van het Chinese Clientgear, dat de volginformatie op zijn beurt weer verkoopt aan tientallen online adverteerders en data-handelaren.

Zo worden bezoekers alsnog herkend, en is het voor de gemiddelde consument vrij ingewikkeld om helemaal anoniem te zijn. Daarom zie je bijvoorbeeld wekenlang reclames voor wasmachines, als je net een nieuwe wasmachine hebt besteld. De kontflap-reclame achtervolgt gebruikers niet per se om die pyjama te verkopen, maar om te zien wie ze zijn, waar ze komen, wat ze willen.



Als het vaker gebeurt, waarom valt deze kontflap-pyjama dan zo op? Voor zover dat is na te gaan is er inderdaad veel advertentieruimte ingekocht door de makers van de pyjama, maar die kosten verdienen ze dus vermoedelijk terug. Maar vooral: de reclame valt simpelweg gewoon op. "De realiteit is dat we voortdurend vreemde reclames zien, maar die grijpen de aandacht niet zo als deze", zegt StitcherAds-oprichter Conor Ryan. "Het is de personificatie van het reclame-probleem."

Reacties

26-12-2020 10:39:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.999

OTindex: 81.926

Na het mondkapje krijgen we nu het kontflapje.

Gewoon een schijtklep want dat moet ook mogelijk blijven hè,

26-12-2020 13:56:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.190

OTindex: 6.420

Een modern hansopje. Handig!

26-12-2020 14:06:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.646

OTindex: 26.616





Nou ben ik totaal niet nieuwsgierig naar reclame-uitingen. Bewuste reclame ken ik dan ook helemaal niet. @Mamsie : Gemak dient de mens.Nou ben ik totaal niet nieuwsgierig naar reclame-uitingen. Bewuste reclame ken ik dan ook helemaal niet.

26-12-2020 14:21:34 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.542

OTindex: 15.531

S



Ja, want wie net een wasmachine heeft gekocht, die koopt natuurlijk kort daarna ook nog een tweede wasmachine Quote: Daarom zie je bijvoorbeeld wekenlang reclames voor wasmachines, als je net een nieuwe wasmachine hebt besteld.Ja, want wie net een wasmachine heeft gekocht, die koopt natuurlijk kort daarna ook nog een tweede wasmachine

26-12-2020 14:35:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.999

OTindex: 81.926



: Gemak dient de mens. Quote: @Emmo : Gemak dient de mens.



En al helemaal als je nodig naar 'het gemak' šŸš½ moet! En al helemaal als je nodig naar 'het gemak' šŸš½ moet!

26-12-2020 15:30:41 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.403

OTindex: 36.238

voor alsnog is die pyjama aan mij voorbij gegaan

26-12-2020 15:58:00 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.403

OTindex: 36.238

@Mamsie :

mogelijk kiezen wij ons nachtgoed gewoon zelf in een winkel als we dat nodig hebben mogelijk kiezen wij ons nachtgoed gewoon zelf in een winkel als we dat nodig hebben

26-12-2020 16:00:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.999

OTindex: 81.926

@botte bijl : Ja, gewoon bij de Wibra. Bigshirts in mijn maat. Gelijk maar 4 gekocht. Ghehehe

26-12-2020 16:12:25 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.403

OTindex: 36.238

@Mamsie :

ik heb vorig jaar in Slowakije nog flink ingeslagen, op dezelfde dag dat ik een bloem neerlegde op het monument van Kafka, bij het sanatorium waar die stierf ik heb vorig jaar in Slowakije nog flink ingeslagen, op dezelfde dag dat ik een bloem neerlegde op het monument van Kafka, bij het sanatorium waar die stierf

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: