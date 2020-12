NS-medewerkers krijgen sokken van de baas: Totaal de weg kwijt

Spoorbedrijf NS geeft zijn medewerkers dit jaar geen kerstpakket, maar een deel van de medewerkers kreeg afgelopen week wel een paar geel-blauwe Happy Socks toegestuurd. Dat valt niet in goede aarde.



"Hier blijkt weer de afstand tussen de afdeling commercie, die het voor het zeggen heeft, en de operationele mensen", zegt Henri Janssen, vakbondsbestuurder bij FNV Spoor.



Toen de NS eerder deze maand besloot om het kerstpakket te schrappen als bezuinigingsmaatregel, zorgde dat al voor veel onrust onder het personeel. "Het zal vast niet de intentie zijn geweest, maar hiermee zeg je dat je schijt hebt aan het 'voetvolk'", zei Janssen toen



Sokken zijn niet het alternatieve geschenk

Het spoorbedrijf liet eerder wel al weten dat het personeel een alternatief kerstcadeau zou krijgen. Een woordvoerder van de NS zegt dat de sokken in ieder geval niet het alternatieve geschenk zijn. Dat geschenk volgt volgende week en de inhoud blijft nog even een verrassing.



Zij vermoedt dat de sokken aan medewerkers van specifieke afdelingen cadeau zijn gedaan. Janssen erkent dat 'niet alle afdelingen' de sokken hebben gehad.



Protest

Toch is er extra kwaad bloed gezet, zo blijkt. Volgens Janssen hebben sommige NS'ers de sokken uit protest teruggestuurd. Anderen hingen ze in de kerstboom.



De vakbondsbestuurder noemt het 'de kleinzieligheid ten top' dat de NS aan komt zetten met sokken, juist in tijden dat het personeel het al zwaar heeft. Een flinke reorganisatie hangt hen boven het hoofd, terwijl zij onder lastige omstandigheden de treinen dit jaar hebben laten doorrijden.

De weg kwijt

Het traditionele kerstpakket werd dit jaar geschrapt door de NS, om daarmee 'enkele tonnen' te besparen. Maar volgens FNV gaat dat eigenlijk nergens over. "Het kost veel geld. Ja, wen er maar aan. Alles kost veel geld. Personeel kost nu eenmaal veel geld. Als je reizigers gaat wegsaneren, dan wordt het goedkoper", zegt Janssen schertsend.



Extra zuur voelt het dat er beknibbeld wordt op het kerstgeschenk en er gereorganiseerd gaat worden, terwijl de raad van bestuur wordt uitgebreid. "Mensen verdienen daar 380.000 euro per jaar. En dan zetten er een vijfde bestuurslid bij." Volgens de vakbondsman is de NS 'totaal de weg kwijt'.



Altijd klaar

Juist nu was een pakket op zijn plaats geweest, vindt hij. "De mensen staan altijd klaar, daar hoort een kerstpakket bij. Dan kun je met Happy Socks aankomen, maar die passen niet in de werkschoenen. Die sokken worden gedragen door mensen die de zorgen niet hebben van het werkvolk."

Reacties

23-12-2020 15:33:59 Buick

Senior lid

WMRindex: 527

OTindex: 51

Wnplts: amsterdam

Dat is wel triest ja.

En ik denk zomaar dat de mensen die deze geweldige gift bedacht hebben zichzelf wel iets moois voor de kerst hebben geschonken.

23-12-2020 15:45:43 vaughn

Senior lid

WMRindex: 139

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Quote:

En ik denk zomaar dat de mensen die deze geweldige gift bedacht hebben zichzelf wel iets moois voor de kerst hebben geschonken.



Zoiets?

23-12-2020 15:57:17 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.352

OTindex: 36.222

Quote:

Een woordvoerder van de NS zegt dat de sokken in ieder geval niet het alternatieve geschenk zijn. Dat geschenk volgt volgende week en de inhoud blijft nog even een verrassing.

laten we dat dan maar hopen.... laten we dat dan maar hopen....

23-12-2020 16:35:06 Minala

Senior lid

WMRindex: 151

OTindex: 63

@botte bijl :



Ik hoorde vanmiddag op de radio dat ze 2 eerste klas treinkaartjes hebben gekregen om weg te geven. Kan je je medewerkers nog meer in de schoenen schijten dan dat? Ik hoorde vanmiddag op de radio dat ze 2 eerste klas treinkaartjes hebben gekregen om weg te geven. Kan je je medewerkers nog meer in de schoenen schijten dan dat?

23-12-2020 17:04:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.628

OTindex: 26.601



Zo te horen is het wel wat minder geworden. @Minala : Één van mijn twee grootvaders werkte bij de spoorwegen. Gepensioneerd als rangeerder. In die tijd had het hele gezin van employees vrij reizen. Plus nog wat emolumenten.Zo te horen is het wel wat minder geworden.

