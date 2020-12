Man tien uur vast onder sneeuwlaag van passerende sneeuwruimer





Volgens de staatspolitie van New York stopte de auto van de 58-jarige Kevin Kresen ermee tijdens een recente sneeuwstorm. Vervolgens kwam er een sneeuwploeg langs die zijn auto begroef onder een dikke laag sneeuw, waardoor hij niet kon uitstappen, zo meldt NBC News.



Kresen alarmeerde de hulpdiensten en die kwamen direct in actie. Zijn auto lag echter onder zoveel sneeuw dat ze hem niet konden vinden. Ook bleek dat de v-snaar van zijn auto was gebroken, waardoor de elektriciteit en kachel in zijn auto het niet meer deden.



Gelukkig voor Kresen nam agent Jason Cawley de volgende ochtend contact op met Tioga County 911 om te vragen of er noodoproepen waren vanwege de sneeuwstorm. Hij werd geïnformeerd over Kresen en dus ging hij hem zoeken in de buurt van de stad Owego.



Aanvankelijk kon ook Cawley de ingesneeuwde auto niet vinden. Op een gegeven moment zag hij echter iets wat leek op een rij brievenbussen en de agent besloot deze uit te graven. Tijdens het uitgraven, stuitte hij bij toeval op Kresens auto. Na de redding werd Kresen naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld voor onderkoeling en bevriezing.

Reacties

23-12-2020 10:24:13 MIADIA

S dat is inderdaad een best pakje sneeuw

23-12-2020 10:42:35 venzje

Ik heb ook eens mijn auto moeten uitgraven nadat de sneeuwploeg was langsgeweest, maar gelukkig zat ik er toen nog niet in.



Niet vreemd dat een auto ermee uitscheidt wanneer de multiriem het begeeft. Het komt altijd ongelegen, maar het moment was hier wel heel slecht gekozen!

Wellicht zou ik in een dergelijk geval mijn raampje hebben geopend of desnoods stukgetikt om in elk geval mezelf uit te graven. Ik heb geleerd om bij hevige sneeuw altijd een klapschopje in de cabine te hebben. (Sowieso ligt dat standaard in de auto: ook in mul zand kun je er veel profijt van hebben.)

23-12-2020 11:15:36 Yanuqa

Wnplts: Gaianes, E

S Zou zo'n auto alleen elektrische ramen hebben? Of zou 't, net als bij mij, achterin handbediening zijn? Dan zou hij toch zo'n raam kunnen opendraaien en zich langzaam, hand voor hand, naar buiten hebben kunnen graven? Of denk ik nou te makkelijk?

23-12-2020 11:24:27 RobvdK

Ik weet niet van wanneer dit bericht is maar die foto heb ik wel eens eerder gezien volgens mij een paar jaar geleden. Verder vind ik het ook vreemd ze krijgen een melding binnen maar kunnen hem niet vinden dus stoppen ze maar. Ik mag toch aannemen dat die persoon wel enigzins kon aangeven waar hij was. En ze gaan pas weer zoeken als er een andere agent naar vraagt. Heel vreemd bericht dit



23-12-2020 11:44:56 venzje

: Als je multiriem breekt, zit je niet onmiddellijk zonder stroom. Je accu zit dan waarschijnlijk nog grotendeels vol, dus zelfs elektrische ramen gaan dan nog naar beneden. Daar moet je dan alleen niet mee wachten tot de accu leeg is natuurlijk. @RobvdK : Echt waarmaarraar dus. @Yanuqa : Als je multiriem breekt, zit je niet onmiddellijk zonder stroom. Je accu zit dan waarschijnlijk nog grotendeels vol, dus zelfs elektrische ramen gaan dan nog naar beneden. Daar moet je dan alleen niet mee wachten tot de accu leeg is natuurlijk.

23-12-2020 13:28:26 Grouse

Nou verwacht ik niet dat met een werkende multiriem de kachel het lang zou doen.

Daarvoor moet de motor draaien en die scheidt er bij gebrek aan zuurstof waarschijnlijk snel mee uit.

Voordeel is dan wel dat je het zelf ook niet meer merkt.

De meeste mensen die onder een lawine bedolven raken stikken als gevolg van te weinig zuurstof.



23-12-2020 15:42:26 Buick

Wnplts: amsterdam

Toen ik nog jong was, was er ook een winter met hevige sneeuwval.

Toen was er een tv ploeg met die Frequin, die ergens in Drenthe verslag deden hoe er een pad werd gemaakt werd naar een huis en zo mensen bevrijd werden.

Ik was nog jong en ik vond het zo ontzettend nep.

Die tv ploeg reed dus door die hevige sneeuw naar Drenthe en stonden daar fris en vrolijk daar verslag te doen.

Mensen in Drenthe zijn echt wel capabel genoeg om zich zelf een weg naar buiten te graven.

Ook toen was er dus al nep nieuws.

23-12-2020 15:53:03 botte bijl

leren die mensen die de sneeuwruimer besturen niet dat ze op zulke dingen moeten letten

23-12-2020 17:13:08 Emmo

Als ik me goed herinner lag die sneeuw toen heel plaatselijk in duinen tot meerdere meters hoog. Het kon toen best dat de ingang van het huis compleet was ingesneeuwd terwijl je er over de weg naar toe kon rijden. Die indruk kreeg ik destijds tenminste van de helikopterbeelden.



Als sluit ik niet uit dat er een zekere mate van journalistieke vrijheid bij aan te pas gekomen is. @Buick : Dat was vast de winter van '78/'79Als ik me goed herinner lag die sneeuw toen heel plaatselijk in duinen tot meerdere meters hoog. Het kon toen best dat de ingang van het huis compleet was ingesneeuwd terwijl je er over de weg naar toe kon rijden. Die indruk kreeg ik destijds tenminste van de helikopterbeelden.Als sluit ik niet uit dat er een zekere mate van journalistieke vrijheid bij aan te pas gekomen is.

23-12-2020 17:18:12 Buick

Wnplts: amsterdam



Toen was ik ook nog jong @Emmo , dat jaar zou best goed kunnen.Toen was ik ook nog jong

