Voor dit TikTok-trucje tegen puisten heb je slechts één opvallend ingrediënt nodig

Puisten op je gezicht zijn een beetje zoals fruitvliegjes in huis tijdens de zomer. Niemand houdt ervan, niemand vraagt erom, maar toch hebben we er allemaal weleens last van. De een krijgt er jarenlang mee te kampen, de ander heeft standaard een joekel van een puist op z’n kin tijdens de tijd van de maand.



Uiteraard zouden we je graag vertellen dat er een wondermiddeltje bestaat dat ervoor zorgt dat je nooit nog met die vervelende rood-witte bulten te maken krijgt. Een magisch drankje, een pil of een zalfje. Maar helaas, als het al bestaat, moeten we het zelf nog ontdekken. Tot die dag kiezen we dan maar voor damage control.



Aardappel op je snoet

Op het internet doen heel wat trucjes de ronde die claimen je puisten binnen enkele minuten tot enkele dagen – afhankelijk van hoe realistisch die lifehacks zijn – weg te werken. Maar een TikTokster genaamd Celine Bouvie, ook wel gekend als Queen of queifs, kwam met een wel erg opvallende truc op de proppen. Ze smeert namelijk aardappel op haar huid van zodra er puisten de kop op steken.



Volgens Celine volstaat het om een schijfje aardappel met de vochtigste kant op de rode bult in kwestie te plakken. Het is de bedoeling dat dit enkele uren blijft zitten, dus je zal creatief uit de hoek moeten komen met plakband, pleisters, of een ander middeltje dat het ding op zijn plaats houdt.



Enkele minuten na het aanbrengen zou je moeten voelen dat de huid kalmeert en minder opgezwollen voelt en een paar uur later zou je alleen nog een rood vlekje mogen zien, dat makkelijk te camoufleren is. Het filmpje werd al zo’n 13 miljoen keer bekeken, dus het internet is alvast enthousiast!

Reacties

23-12-2020 08:50:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.074

OTindex: 76.186

Bedankt, maar ik ben geen tiener meer, en mocht ik al een een puistje ontwikkelen, dan zal dat vanzelf wel weer weg gaan.. Ik lig er echt niet wakker van.



Maar voor wie dit advies wil: voorkomen is beter dan genezen; meestal is er een directe correlatie tussen wat en hoe je gegeten hebt en het ontstaan van puistjes..

Behalve dat, in het geval van tieners, ook hormonen een belangrijke rol spelen.



Laatste edit 23-12-2020 08:52

23-12-2020 08:56:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.179

OTindex: 6.411

@allone :

Bedankt, maar ik ben geen tiener meer QuoteBedankt, maar ik ben geen tiener meer Niet?

23-12-2020 10:29:00 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.676

OTindex: 5.817

S Quote:

Uiteraard zouden we je graag vertellen dat er een wondermiddeltje bestaat dat ervoor zorgt dat je nooit nog met die vervelende rood-witte bulten te maken krijgt.



eh... probeer roaccutan op doktersadvies. nogal agressief dat wel maar ik heb sinds die tijd nooit meet een puistje gehad.



@allone :

meestal is er een directe correlatie tussen wat en hoe je gegeten hebt en het ontstaan van puistjes Quotemeestal is er een directe correlatie tussen wat en hoe je gegeten hebt en het ontstaan van puistjes



volgens mijn dermatoloog valt dat dus reuze mee



Quote:

Behalve dat, in het geval van tieners, ook hormonen een belangrijke rol spelen. dat lijk meer in het straatje, maar erfelijkheid/aanleg spelen ook een rol.



na die rotzooi te hebben geslikt zou bij een heeel klein deel van de gebruikers wel weer eens een puistje op kunnen steken, helaas voor mijn broer en zus vallen zij in de categorie. maar goed, dan nog is het zelden.



eh... probeer roaccutan op doktersadvies. nogal agressief dat wel maar ik heb sinds die tijd nooit meet een puistje gehad.volgens mijn dermatoloog valt dat dus reuze meedat lijk meer in het straatje, maar erfelijkheid/aanleg spelen ook een rol.na die rotzooi te hebben geslikt zou bij een heeel klein deel van de gebruikers wel weer eens een puistje op kunnen steken, helaas voor mijn broer en zus vallen zij in de categorie. maar goed, dan nog is het zelden.

23-12-2020 11:36:21 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 228

OTindex: 0

@allone deels maakt voeding denk ik wel uit, ik heb er nog steeds een beetje last van maar elke keer als ik aan boord ga wordt het net wat erger. Dit zou evt ook stres kunnen zijn natuurlijk maar gezien de koks aan boord bij ons toch wel vet koken en ik geen of weinig stres ervaar aan boord. Aan de andere kant mijn jongste broertje heeft er het meeste last van en die krijgt nu van de dokter een aantal paardenmiddeltjes.

23-12-2020 11:55:13 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.450

OTindex: 2.404

Over het algemeen helpt ouder worden het best tegen jeugdpuistjes

23-12-2020 15:46:55 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.352

OTindex: 36.222

ook als het niet helpt, als het niet onder je mondkapje zit, dan is een plak aardappel op je gezicht in ieder geval vermakelijk voor je omgeving

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: