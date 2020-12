Bezitters illegaal vuurwerk kunnen woning kwijtraken

RIJSWIJK - Bewoners bij wie illegaal vuurwerk wordt aangetroffen, kunnen hun huis kwijtraken. Bij een eerste overtreding volgt alleen een boete, bij een tweede overtreding volgt de sluiting van de woning. Dit heeft de politie bekendgemaakt naar aanleiding van twee eerdere arrestaties voor het bezit van illegaal vuurwerk.

Op 5 november werd een 19-jarige man uit Rijswijk aangehouden nadat in zijn woning en de garagebox in totaal 116 kilo illegaal vuurwerk in beslag werd genomen. De man is inmiddels vrijgelaten, maar heeft wel een boete gekregen. Daarnaast heeft de gemeente Rijswijk de man een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit houdt in dat bij een volgende overtreding de woning gesloten kan worden. Daarnaast kan de gemeente dan ook een boete van 21.750 euro krijgen.



Een 20-jarige Hagenaar kreeg van de gemeente Den Haag dezelfde behandeling. Hij werd op 18 november opgepakt omdat hij in zijn woning in het Wateringse Veld in Den Haag tien kilo illegaal vuurwerk opgeslagen. Ook hij kreeg een boete en kan de volgende keer uit zijn huis worden gezet.



De gemeente heeft voor deze maatregel gekozen omdat illegaal vuurwerk in een woning gevaar op kan leveren voor omwonenden. De politie stelt na de vondst van het vuurwerk een rapport op voor het gemeentebestuur, dat vervolgens zwaardere bestuurlijke maatregelen kan nemen.

21-12-2020 20:45:48 Heusdenaar

Daarnaast kan de gemeente dan ook een boete van 21.750 euro krijgen. ????? ?????

21-12-2020 20:52:24 Buick

Ow nee, dat is met Pasen

Maar ik heb het verhaal niet geschreven. @Heusdenaar , ik was mijn handen in onschuld.Ow nee, dat is met PasenMaar ik heb het verhaal niet geschreven.

