Ex-medewerkers Frans themapark: Showdieren werden stelselmatig mishandeld

Vier ex-medewerkers van een bekend themapark in Frankrijk doen felle uitspraken over het welzijn van de dieren aldaar. Medewerkers van Puy du Fou, waa

21-12-2020 14:19:23

Moeilijk om het waarheidsgehalte van die beschuldigingen in te schatten. Er komen in amusementsparken waar ook dieren worden gehouden ongetwijfeld misstanden voor, maar dierenactivisten nemen het ook vaak niet erg nauw met de feiten. Zogenaamde dierenrechten activisten hebben een paar jaar geleden o.m. honden meegenomen uit een universiteitslaboratorium en vervolgens in de pers beweerd dat de dieren ondervoed waren. Om dit te 'bewijzen' lieten ze foto's zien van honden die ze flink nat gemaakt hadden om ze dunner te laten lijken. De beesten waren uitstekend gevoerd. Ik ben geen fan van parken waar beesten kunstjes moeten vertonen, dus ik hoop dat dit goed en onafhanelijk wordt onderzocht