Tot 19 maanden cel voor bizarre diefstal honderden schapen

Drie mannen zijn in hoger beroep veroordeeld voor het stelen van honderden schapen. De dieren werden 's nachts ingeladen in een veewagen en zo meegenomen. De daders krijgen daarvoor tot 19 maanden cel.



Dat meldt Omroep Gelderland. De schapen verdwenen acht jaar geleden uit tien verschillende weilanden. Onder meer in Well en in Ammerzoden, waar ongeveer 195 dieren verdwenen. Eén schaap was destijds 110 euro waard. De schade liep op tot circa 27.500 euro.



Veel schapen werden een maand na de diefstal teruggevonden, onder meer in weilanden in Dodewaard en Echteld. Uit Dodewaard komt ook één van de daders. Hij werd samen met een dader uit het Gelderse Ochten en het Utrechtse Renswoude in 2015 veroordeeld voor de diefstal.



Eén van hen kreeg destijds 2 jaar cel opgelegd, de twee anderen kregen 18 maanden gevangenisstraf. De verdachten ontkenden en gingen in hoger beroep.



Ook in hoger beroep zijn ze nu schuldig bevonden, al krijgen ze lagere straffen: 15 maanden en 19 maanden cel. Volgens de rechter in Arnhem was er sprake van grootschalige diefstal en roverij.



De gedupeerden dienden ook een schadeclaim in van duizenden euro's. Die werd niet meegenomen in dit strafproces, want dat moet via de civiele rechter.



"Dat komt voor ons ook een klein beetje koud op het dak", vertelt schapenhouder Jos Verhulst aan Omroep Gelderland. "Wij dachten: we gaan naar het gerechtshof in Arnhem en dan is het klaar. Dat is voor het groepje schapenhouders dat hier aanwezig is toch een teleurstelling."



Niet alle schapen zijn teruggevonden. Verhulst denkt dat een deel van de schapen is verhandeld.

Reacties

20-12-2020 10:27:05 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.282

OTindex: 2.439





Waarom moet zoiets in Nederland altijd zo verdomde lang duren? Je wordt veroordeelt en gaat in Hoger Beroep, dat dient binnen een paar maanden na de rechtszaak behandelt te worden! Nu duurt het soms jaren, in dit geval zelfs 8 jaar!! Idioterie ten top! Amerika is nog erger, een ter dood veroordeelde kan zoveel beroepen instellen dat het wel 25 jaar kan duren alvorens hij of zij geëxecuteerd wordt.. Belachelijk!

20-12-2020 10:47:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.044

OTindex: 76.131



En waarom krijgen ze niet meer straf ipv minder, na hoger beroep?

En waarom krijgen ze niet meer straf ipv minder, na hoger beroep? Maarre @KhunAxe : het is nog niet afgelopen, nu moeten de gedupeerden nog naar de civiele rechter. Maarre @KhunAxe : ik vind de doodstraf sowieso belachelijk. Alhoewel levenslang misschien ook geen lolletje is. Vooral als je onschuldig bent. Wat in de VS nogal eens voor schijnt te komen.

