Koets kukelt van aanhanger op A50

HOENDERLOO - Een opmerkelijk tafereel dinsdag op de A50 bij Hoenderloo. Tegen de vangrail stond een onbeheerde koets.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de koets van een aanhanger gevallen.



Rijkswaterstaat heeft in verband met de verkeersveiligheid de koets zo snel mogelijk weggehaald.



De koets is vervolgens naar de dichtstbijzijnde gemeente gebracht. Daar kan het voertuig door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: