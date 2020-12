17-jarige zonder rijbewijs na achtervolging in de sloot

Een zeventienjarige jongen is maandagavond betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Ook was hij vermoedelijk onder de invloed van THC. Dat meldt de politie.



Twee politiestudenten zagen in hun vrije tijd de auto slingerend over A6 rijden van Lelystad naar Almere. Agenten van de Landelijke Eenheid zagen de auto vervolgens op de A1 bij Muiderberg rijden. Toen ze de bestuurder een stopteken wilden geven, probeerde die ervandoor te gaan. Na een achtervolging belandde de auto uiteindelijk in de sloot.



De bestuurder en twee inzittenden werden met een nat pak uit de auto gehaald. Omdat de bestuurder volgens de politie vermoedelijk onder invloed van THC was, heeft een arts bloed afgenomen wat nog onderzocht wordt. De andere inzittenden mochten na controle hun weg vervolgen. Een berger heeft de auto weggesleept. Die is vermoedelijk total loss.

