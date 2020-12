Once in a lifetime: Jupiter en Saturnus naast elkaar aan sterrenhemel

Op 21 december kun je iets aan de sterrenhemel zien wat je daarna nooit meer in je leven zult meemaken. Jupiter en Saturnus staan dan op het oog extreem dicht bij elkaar. De laatste keer dat de twee planeten zo dicht bij elkaar stonden én zichtbaar waren was in 1226!



Ongeveer eens in de 20 jaar staan Jupiter en Saturnus samen aan de hemel, maar de twee planeten staan zelden zo dicht bij elkaar. Daarnaast is de samenstand vaak niet te zien door het felle licht van de zon. De laatste keer dat Jupiter en Saturnus dicht bij elkaar stonden was in 2000. Het fenomeen was toen niet zichtbaar vanwege de korte afstand tot de zon. In 1980 en 1981 waren Jupiter en Saturnus maar liefst drie keer in acht maanden tijd naast elkaar te zien, maar ze stonden toen wel tien keer zover uit elkaar als dit jaar.



De volgende samenstand van Jupiter en Saturnus vindt op 31 oktober 2040 plaats. De afstand tussen de hemellichamen is dan elf keer zo groot als nu. De volgende keer dat de planeten zo dicht bij elkaar staan als dit jaar, zelfs nog dichterbij elkaar, is 15 maart 2080. Alleen kinderen maken een goede kans dit mee te maken.



Bij de samenstand van Jupiter en Saturnus staan de planeten op het oog heel dichtbij elkaar, maar dat is eigenlijk een optische illusie. Omdat wij vanaf de aarde naar het heelal kijken lijkt de ruimte een plat vlak. We zien dus geen diepte. In werkelijkheid liggen de banen van de twee planeten ver uit elkaar. Gemiddeld is de afstand tussen Jupiter en Saturnus ongeveer 646 miljoen kilometer. Dat is bijna 1700 keer verder dan de maan van de aarde staat, of 294 duizend keer op en neer naar Zuid-Frankrijk.

Reacties

17-12-2020 10:09:46 Grouse

Quote:

De volgende keer dat de planeten zo dicht bij elkaar staan als dit jaar, zelfs nog dichterbij elkaar, is 15 maart 2080. Alleen kinderen maken een goede kans dit mee te maken.

Dat is al over 60 jaar.

Iemand van 30 zou het best nog kunnen meemaken. Niet alleen kinderen. Dat is al over 60 jaar.Iemand van 30 zou het best nog kunnen meemaken. Niet alleen kinderen.

17-12-2020 10:13:56 venzje

Tja... het gaat hier puur om de gedachte dat het niet zo vaak voorkomt. Visueel is er weinig spektakel aan te beleven en abnormaal is het ook al niet. Waarmaarnietraar.

17-12-2020 11:31:35 MIADIA

S )



trouwens, wel leuk zo tegen de kerst voor de mensen die zich afvragen wát was die ster nu precies?

Quote:

Doordat Jupiter en Saturnus met de zogenoemde zonnewende (op 21 december) uitzonderlijk dicht bij elkaar komen, lijken ze samen één grote, heldere ster te vormen. Veel wetenschappers denken dat dit ook het fenomeen was waar de drie wijzen uit het oosten naartoe liepen.

alleen vermoed ik wel dat het toen in een ander jaargetijde plaatsvond...



Laatste edit 17-12-2020 11:34 @Grouse : in mijn familie worden ze tegen de 100. ik gok het er op (en dan de verpleging van het rusthuis op stelten zetten omdat ik midden in de nacht uit bed moet om hier naar te gaan kijkentrouwens, wel leuk zo tegen de kerst voor de mensen die zich afvragen wát was die ster nu precies?alleen vermoed ik wel dat het toen in een ander jaargetijde plaatsvond...

