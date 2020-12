Ministerie BuZa ‘beveiligt’ geheimen op uitvallende pc’s met Windows 2000 en gebruikt nog Blackberry’s

“Uit het plan van interne aanpak ‘Olympia’ dat het ministerie in juni van dit jaar opstelde, blijkt ook dat tablets en Blackberry’s al jaren niet gecontroleerd zijn of hackers erop kunnen inbreken. Zulke testen zijn een harde eis om vertrouwelijke informatie op een systeem te mogen versturen. Ondanks het ontbreken ervan worden ze daar tot op de dag van vandaag voor gebruikt.



Ook treffen medewerkers staatsgeheime informatie aan op systemen die daar helemaal niet voor zijn bedoeld. Het is voor ambtenaren ook niet gemakkelijk om staatsgeheimen van de juiste beveiliging te voorzien. De computers waarmee staatsgeheime informatie versleuteld moet worden, draaien nog altijd op Windows 2000. Volgens ict-medewerkers vallen de apparaten geregeld uit. ‘Het systeem is verouderd en daardoor worden de risico’s dat het gekraakt wordt, steeds groter.’



Een oud-medewerker benadrukt dat het versleutelen op de oude machines veel tijd in beslag neemt. ‘Het moet opstarten, laden. Voor het versturen van een bericht met staatsgeheimen ben je makkelijk een uur bezig.’ De onveilige weg, zonder versleuteling, gaat een stuk sneller, met alle risico’s van dien. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dat ook gebeurt.’



Het is onmogelijk om alle veiligheidsrisico’s uit te sluiten, benadrukt hoogleraar Van Eeten. ‘Maar als mensen zich structureel niet aan de regels kunnen houden, omdat het te veel tijd kost of omdat de systemen niet goed werken, wordt het normaal dat mensen eromheen gaan werken.’”

die ambtenaren kunnen dus beter niet online gaan met die krakkemikkige techniek

