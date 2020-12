Gemeente Amsterdam sluit hotel vanwege illegale prostitutie

De gemeente Amsterdam heeft een hotel in Amsterdam Nieuw-West gesloten omdat er op grote schaal illegale prostitutie werd uitgeoefend. Het werd vorig weekeind ontdekt tijdens een controleactie van politie en handhavers, zo meldt de gemeente vrijdag.



Het hotel blijft ten minste drie maanden dicht, of zoveel langer als nodig, totdat de exploitant een bedrijfsplan tot verbetering heeft ingediend dat is goedgekeurd door de gemeente.



De sekswerkers zijn doorverwezen naar het zogenoemde Prostitutie en Gezondheidscentrum.

