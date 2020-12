Vrouw verlaat man nadat ze dit bericht leest dat hij naar zijn vrienden stuurde

Een Australische vrouw is weggegaan bij haar echtgenoot nadat ze een gemeen berichtje las in de WhatsAppgroep van zijn vrienden. “Op dat moment wist ik dat ik hem moest verlaten”, schrijft ze.



De vrouw deelde haar verhaal op Kidspot. Ze vertelt dat haar man sinds de geboorte van hun zoontje nooit zijn verantwoordelijkheid nam en gewoon zijn zinnetje deed. Vaak smeekte ze hem om eens een keer voor hun tweejarige zoontje te zorgen zodat zij eens kon bijslapen. Maar hij keek er amper naar om en was vaak het huis uit. “We maakten zo vaak ruzie over het feit dat hij te weinig betrokken was bij ons gezin, maar het verbeterde nooit”, klinkt het.



Op een ochtend, nadat de man een verjaardag van een vriend was gaan vieren, keek de vrouw in de smartphone van de man, die op dat moment in de douche stond. “Ik zag dat hij verschillende berichten kreeg terwijl hij aan het douchen was. Op dat moment dacht ik dat hij een minnares had, maar dat was niet het geval. In een groepsgesprek van zijn vrienden werd gevraagd of iemand zin had om opnieuw iets te gaan drinken. Het antwoord van mijn man was: ‘Ik denk niet dat vanavond gaat lukken. Het zal niet mogen van ZDGMW’. Wie was ZDGMW? Ik veronderstelde dat het over mij ging”, schrijft ze.



De vrouw confronteerde haar man ermee en vroeg wat ‘ZDGMW’ betekende? “’Zij die gehoorzaamd moet worden’, antwoordde hij laconiek. Ik zal die koele blik op zijn gezicht nooit vergeten. Geen spijt, geen excuses. Het voelde als een klap in mijn gezicht”, gaat ze verder.



Voor de vrouw was dat gebrek aan respect de druppel. Niet veel later verliet ze hem. “Ik heb deze zever te lang verdragen. We verdienen zoveel meer en we zijn beter af zonder hem. Binnen een week gingen mijn zoontje en ik weg bij hem. Het feit dat ik onze zoon ‘van hem af nam’ heeft hij me nooit vergeven. De zoon waar hij bij woonde, maar die hij amper zag”, besluit ze.

Reacties

15-12-2020 10:07:34 Mamsie

Oudgediende



En nú graag het verhaal van de man in kwestie.



Je zou toch zeggen dat er eerst even een goed gesprek zou moeten plaatsvinden tussen die twee.

Maar dat is kennelijk niet gebeurd.



Laatste edit 15-12-2020 10:18

15-12-2020 10:31:53 Zeeuw

Senior lid

Laatste edit 15-12-2020 10:33 Ik vind het eigenlijke wel een grappige term

15-12-2020 10:45:19 KhunAxe

Oudgediende



Ach, @gloria is ooit van een van haar mannen weggegaan omdat hij vieze scheten liet.. Je kunt maar een reden verzinnen

15-12-2020 11:11:09 Grouse

Erelid



Ik zou het als vrouw geweldig vinden om zo genoemd te worden. Die man kent zijn plaats

15-12-2020 11:27:02 KhunAxe

Oudgediende



She who is to be obeyed



SWITBO. Kijk, dat is een redelijke afkorting Als je uitgaat van de originele Engelstalige tekst wordt het een plausibeler afkorting dan de vernederlandste versie 'ZDGMW'...SWITBO. Kijk, dat is een redelijke afkorting

15-12-2020 11:29:10 MIADIA

Oudgediende



S



: geen gesprek, alleen maar ruzie @Grouse : nu ja hij gebruikte de term, maar ik geloof niet dat hij nou zo graag zijn steentje bijdroeg daar thuis (en dus de paar keren dat het gebeurde het hem opgedragen moest worden) @Mamsie : geen gesprek, alleen maar ruzie

15-12-2020 11:54:26 allone

Oudgediende



@MIADIA : precies, het klinkt alsof die afkorting alleen maar de laatste druppel was, er was al een hele emmer vol redenen om deze man maar te verlaten.

