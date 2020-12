Levende haai aangespoeld op Ouddorp: Nog nooit meegemaakt

Op het strand van Ouddorp is een grote, blauwe haai levend aangespoeld. Aanvankelijk probeerde het Reddingsteam Zeedieren NL het dier terug te zetten, het water in. Toen dat niet lukte is de haai overgebracht naar diergaarde Blijdorp in Rotterdam."We gaan onze uiterste best doen om hem in leven te houden", zegt Mark de Boer van Blijdorp bij RTV Rijnmond. Maar het gaat lastig worden, waarschuwt hij. "Een haai die niet in de Noordzee voorkomt en daar op het strand ligt... daar is iets mee. Gezonde dieren spoelen niet aan. Het is heel ingewikkeld om hem in leven te houden. Maar het ziet er redelijk uit, nu."De haai - met een exacte lengte van 1.86 meter - werd eerder vanmiddag voor het eerst gezien op het strand bij het Zuid-Hollandse dorp. Het Reddingsteam Zeedieren NL zette het dier meermalen terug. "Maar hij kwam elke keer weer de kant op", aldus woordvoerder Jaap van der Hiele. In overleg met Blijdorp besloot hij vervolgens om de haai in een speciale dolfijnenkist over te brengen naar Blijdorp in Rotterdam. De reddingsbrigade in Ouddorp leverde een zuurstoffles om de haai tijdens de rit van zuurstof te voorzien.Meestal zijn ze allang doodMark de Boer van de dierentuin: "We hebben de haai overgezet van de dolfijnenkist naar de quarantainetank van Blijdorp. We zijn nu langzaam het zoutgehalte van de tank naar Noordzeeniveau aan het brengen."Intussen is een team van deskundigen en dierenartsen opgetrommeld om te zien hoe het dier, dat normaal in warmer zeewater zwemt, kan overleven. Garanties kan De Boer niet geven. Maar dat een levende haai aanspoelt én het overleeft is heel bijzonder, weet Van der Hiele van het Reddingsteam: "dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. De eerste keer in 27 jaar!" De Boer vult aan: "Dit is de eerste keer dat we een blauwe haai binnen hebben gekregen. De meeste dieren zijn al dood voordat ze van het strand gehaald worden."