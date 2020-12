Dit Belgische restaurant bezorgt je maaltijd met… de helikopter

Nu de restaurants de deuren nog steeds gesloten moeten houden, kiezen steeds meer eetgelegenheden ervoor om hun maaltijden te bezorgen. Op die manier hebben ze toch nog een bron van inkomsten en kunnen ze het contact met hun vaste klanten behouden. De kans is groot dat ook jij de afgelopen tijd weleens iets hebt besteld.



Die bestelling komt meestal aan met de fiets, de scooter of misschien de auto. Tot zover niets abnormaal. Maar restaurant L’Amusoir ziet de dingen wat grootser in. In een promofilmpje bezorgen ze hun maaltijden namelijk met de helikopter.



Het filmpje werd meteen opgepikt op sociale media en zorgde voor heel wat welgekomen aandacht. In een interview met de krant La Dernière Heure laat Jonathan Blanchart, de gerant van L’Amusoir, weten dat er heel wat nieuwsgierigen langskwamen bij het restaurant om een bestelling te plaatsen naar aanleiding van de video. Een klant uit Lasne wil zich zelfs écht met de helikopter laten bezorgen, een decadent verzoek dat wellicht volgende week wordt ingewikkeld. Vooralsnog gaat L’Amusoir echter niet standaard met de heli op pad – het ging hen vooral om de publiciteit. Het restaurant kreeg overigens ook een boete naar aanleiding van het filmpje, omdat ze de helikopter op de openbare weg parkeerden. Ach, een mens moet iets over hebben voor wat goede reclame, toch?

14-12-2020 12:23:49 venzje

En het mag wat kosten. Als deze stunt maar niet het definitieve Waterloo van het restaurant wordt. Daar zullen ze nog een hele dobber aan krijgen. Ook in België mag je niet zomaar overal met zo'n luchtklutser gaan rondvliegen, laat staan landen.En het mag wat kosten. Als deze stunt maar niet het definitieve Waterloo van het restaurant wordt.

14-12-2020 12:46:46 allone

en wat vind je van de uitdrukking "verzoek inwikkelen" Is dat Vlaams? Of slecht Nederlands? @venzje : luchtklutseren wat vind je van de uitdrukking "verzoek inwikkelen"Is dat Vlaams?Of slecht Nederlands?

14-12-2020 13:28:24 Mamsie

@allone : Ik denk dat het woord inwilligen door de computer verkeerd begrepen werd.

