51 jaar oude boodschap van seriemoordenaar Zodiac Killer ontcijferd

51 jaar geleden maakte een geruchtmakende seriemoordenaar San Francisco en omgeving onveilig. Deze Zodiac Killer tartte de politie door berichten in geheimtaal in de krant te laten zetten. Een van die berichten is nu ontcijferd.



The San Francisco Chronicle, de krant die een halve eeuw geleden een hoofdrol speelde bij het kat-en-muisspel van de seriemoordenaar, komt nu met het nieuws dat een internationaal team van cryptografen de code van een van de berichten heeft weten te kraken. 51 jaar geleden werden ze door de Zodiac Killer gedwongen de code te publiceren ('Anders ga ik een nacht lang mensen vermoorden'), nu openbaren ze een deel van de tekst van een van de codeberichten.



Wie de Zodiac Killer is of was is nog altijd niet bekend en daarop geeft de ontcijferde brief ook geen antwoord. "Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met proberen mij te vangen", staat er onder meer. "Ik ben niet bang voor de gaskamer, omdat die me alleen maar sneller naar het paradijs zal brengen, omdat ik nu genoeg slaven heb om voor me te werken."



Het is in de lijn met wat er wel al bekend was over de Zodiac Killer. Niet al zijn brieven waren in code. Zo claimde hij onder meer in de brieven dat hij 37 moorden had gepleegd. Door de vele specifieke details die hij kon melden en waarvan een deel later door de politie werd bevestigd, wordt zijn naam inderdaad aan veel moorden in die jaren in het gebied gelinkt.



Uit de boodschappen blijkt vooral het sadistische genoegen dat de seriemoordenaar had in de moorden en in het bespelen van de publieke opinie. Ook deze tekst is daar een bevestiging van.

Hij is nooit gevonden, wellicht is hij op zeer hoge leeftijd vredig ingeslapen.. Tot zover karma, ofwel, boontje komt om zijn loontje.. Meh... Vaker niet dan wel.

