Deze man vond de schatkist met miljoenen in de Rocky Mountains

Meer dan tien jaar lag in de Rocky Mountains een schatkist verborgen. Afgelopen zomer werd de buit gevonden, al bleef de identiteit van de vinder onbekend. Nu treedt de 32-jarige Amerikaan Jack Stuef naar buiten: hij is de eerlijke vinder van de schatkist. Al was hij liever anoniem gebleven.



Dat schrijft de medische student uit Michigan in een verklaring. Amerikaanse media bevestigen het verhaal dat hij afgelopen zomer de schatkist vond die de excentrieke miljonair Forrest Fenn had verstopt.



Stuef is in zijn vrije tijd schatzoeker en was een van de honderdduizenden Amerikanen die op zoek was gegaan naar de schatkist. De inhoud daarvan zou meer dan een miljoen dollar waard moet zijn.



Fenn had de schatkist meer dan tien jaar geleden verstopt in de bergen van het Amerikaanse Sante Fe. Het doel van Fenn was 'om mensen en kinderen uit het huis en achter het scherm vandaan te krijgen, en samen op zoek te laten gaan naar de schat'.



De goudkoorts werd aangezwengeld door het CBS-programma Today, dat het verhaal van Fenn oppikte. In het programma gaf Fenn soms tips die mensen dichter bij de schat moesten brengen.



Toen de schat afgelopen zomer gevonden werd, vertelde de hoogbejaarde Fenn dat de vinder anoniem wilde blijven. "Ik vreesde voor de veiligheid van mijn familie", schrijft Stuef nu. "Ik bleef niet anoniem omdat ik iets te verbergen had, maar omdat ik niet het slachtoffer wilde worden van stalkers, doodsbedreigingen en potentiƫle kidnapping."



Stuef maakt nu toch bekend dat hij de vinder is, omdat zijn identiteit anders door een rechtszaak onthuld zal worden. Een vrouw claimt namelijk dat de 32-jarige student de schat heeft gevonden door haar telefoon te hacken. Zij heeft Stuef daarom aangeklaagd.



De miljonair die de schat verstopte is afgelopen najaar overleden, maar zijn kleinzoon bevestigt het verhaal aan Amerikaanse media. "We wensen Jack veel geluk en we hopen dat de andere zoekers hem zullen behandelen met het respect dat hij verdient', meldt hij.



Het blijft geheim waar Stuef de schat precies heeft gevonden. De student wil dat de plek, die van enorme betekenis was voor de miljonair, onbekend blijft. De schat ligt in een kluis in de Amerikaanse staat New Mexico, waar deze blijft totdat Stuef de inhoud ervan verkoopt.

