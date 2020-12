Moeder beschaamd nadat Frozen-pop van haar dochters héél gênante geluiden maakt

Een echte Frozen-pop die kan spreken en zingen net zoals Elsa: het blijft het droomcadeau van menig kind. Maar wat als schattige Elsa plots geluiden begint te maken waarvoor je je kind liever wil beschermen? Het overkwam deze moeder.Stel je voor: je hoort plots vreemde geluiden uit de speelgoedkamer van je tweelingdochters – geluiden die eerder in de slaapkamer terecht horen. Moeder Amy, die op TikTok de opvoeding van haar tweeling in de kijker zet, ging met een bang hartje op onderzoek uit.Amy kon echter opgelucht ademhalen toen ze de bron van het geluid ontdekte: de Elsa-pop van haar dochters. Die kreunt erop los en knippert snel met de ogen – erg raar gedrag voor een onschuldige pop. Om het pikante plaatje compleet te maken zegt de plastic Elsa tussendoor: “Ik heb het echt nodig.”Oftewel zijn de batterijen plat, oftewel spookt het in huis”, schrijft Amy bij de video. “Elsa moet dringend kalmeren.” De hilarische video ging snel viraal. “Laat het los Elsa, laat het los”, klinkt het spottend in de reacties.