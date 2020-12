Auto verdwijnt half in sinkhole in Rotterdam

In Rotterdam is een auto vanmiddag deels weggezakt in de straat. Door een breuk in een waterleiding ontstond op de plek waar de auto geparkeerd stond een sinkhole.Op deze beelden van Rijnmond zie je zelf hoe de auto erbij hangt.Volgens Rijnmond ligt de auto op een gasleiding. Hulpdiensten hebben de auto met een kabel aan een bergingswagen vastgemaakt om te voorkomen dat de gasleiding breekt.Door de leidingbreuk loopt water in woningen via de kruipruimte naar binnen. Monteurs zijn bezig om dat te stoppen. Hoe de breuk is ontstaan is nog niet duidelijk. Honderd tot honderdvijftig huishoudens zitten zonder water.