Lieve Stad van Hoop wacht nog even met 800 procent huurstijging voor volkstuinen

Het plan waarbij de gemeente Amsterdam in één klap decennialang niet gecorrigeerde huurprijzen gelijk wil trekken met het huidige prijspeil wordt er toch niet haastig doorgedrukt. Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) heeft besloten pas op de plaats te maken nadat zij de besturen van de tuinverenigingen heeft gesproken.



De wethouder laat weten dat ze de ‘ideeën van tuinders langs de ambities van de gemeente gaat leggen.’ Maar hoe lang dat zal duren, en of de huren uiteindelijk toch gewoon zullen stijgen is niet bekend. Woensdag zou het voorstel aan bod komen tijdens een vergadering van de raadscommissie.



Veel tuinders zijn bang dat mensen die volkstuinen gebruiken de huur na de verhoging niet meer kunnen betalen. Voor sommige tuinen zou de huurverhoging maar liefst 800% bedragen. De gemeente wil de tuinen ironisch genoeg juist voor meer mensen toegankelijk maken. Hiervoor zouden onder andere fietspaden aangelegd gaan worden.



Voor tuinders met een kleine beurs is overigens een compensatieregeling aangekondigd. Dit deed de kritiek echter niet verstommen, zo blijkt ook uit een inmiddels meer dan twintigduizend keer ondertekende petitie. De gemeente lijkt onvermurwbaar, en noemde de stijging vorige week nog onvermijdelijk:



“De afgelopen jaren, in sommige gevallen tientallen, heeft er nauwelijks een correctie op de huurprijs plaatsgevonden. Dat betekent dat volkstuinders minder huur betalen dan andere inwoners van Amsterdam voor een stukje groen van de gemeente.”



Op dit moment is er, zoals eerder genoemd, dus nog niks bekend. Al heeft het er alle schijn van dat de huurverhoging niet van tafel gaat en vooral wordt uitgesteld. Een curieuze keuze gezien het huidige conflict juist de vrucht is van extreem lang beslissingen uitstellen.

Reacties

09-12-2020 09:32:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.416

OTindex: 26.484

Goh, ik wilde dat mijn gage en pensioenvoorziening regelmatig gecorrigeerd werden, zodanig dat er een 800% stijging in zou zitten.



Naar mijn onbescheiden mening klinkt dit toch een beetje als een vorm van woeker. Tenslotte is een volkstuintje iets anders dan een kantoorgebouw aan de zuidas. Daar is het "wat een gek ervoor geven wil".



En die ambtenaren, die "tientallen jaren" die "correctie" niet hebben doen doorvoeren. Wat gebeurt daar mee?

Niets zeggen. Die blijven gewoon zitten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: