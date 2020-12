Een nieuwe rage in Drenthe: mensen geluksmomentjes bezorgen met 'happy stones'

Misschien heb je ze al wel gezien tijdens het wandelen, zogenoemde 'happy stones'. De vrolijk gekleurde steentjes die in bosjes en bomen worden verstopt zijn een nieuwe rage in Drenthe.

Tets Oldenkamp bracht de rage naar Vries. "Ik heb het ontdekt op Terschelling, omdat ik daar veel kom", vertelt ze. "Ik werd er zo blij van, juist in deze tijd van corona, dat ik er ook mee ben begonnen.



Want mensen een geluksmomentje bezorgen, dat is het voornaamste doel van de happy stones. In het bos, dorp of het winkelcentrum: de steentjes worden overal en nergens verstopt, zodat anderen ze weer kunnen vinden. Wandelaar die op de steentjes stuiten kunnen ze vervolgens meenemen of ergens anders neerleggen. "En het leukste is als ze zelf ook steentjes gaan maken en verstoppen", zegt Tets.



Zo raakte ook vriendin Hennieta Dijkhuis besmet met het happy stones-virus. Ook zij haalde stenen, watervaste stiften en lak in huis om van de stenen kleine kunstwerkjes te maken. En dat is nog best een klusje, als je het goed wilt doen. "De steen moet geverfd worden, dan moet je een poppetje verven en als alles droog is moet de lak erover."



"Maar je hoeft echt geen geweldige kunstenaar te zijn, hoor", zegt Tets. "Al verf je de steen in één kleur: als het maar een vrolijk steentje is dat de ander een geluksmomentje bezorgt."



Op de Facebookpagina Happy Stones Vries, ook opgericht door Tets, worden foto's van gevonden stenen gedeeld. De pagina heeft in korte tijd zo'n 100 leden verzameld. "Ineens stroomt mijn Facebookpagina vol met positieve berichten", glundert Tets. "Dat is toch geweldig, zeker in deze tijd. En we hopen op nog meer leden, zodat nog meer mensen steentjes gaan kleuren en verstoppen."

Ik voel me altijd ontzettend vrolijk als ik een beschilderde keisteen tegen kom.

