Verkiezingen Venezuela: wie niet stemt, krijgt geen eten

In Venezuela zijn vandaag parlementsverkiezingen. Als het aan president Maduro ligt, rekent hij definitief af met zijn grootste tegenstander, oppositieleider Juan Guaidó. Die leek bijna twee jaar geleden nog op weg de macht in Venezuela over te nemen, gesteund door buurlanden Amerika en Europa. Maar het mislukte. "Guaidó wordt niet meer als de verlosser gezien."



Over de verkiezingen kunnen we kort zijn: die zijn zo ingericht dat er maar een kan winnen: Nicolás Maduro. De Europese Unie en de VS spreken van frauduleuze pogingen van Maduro om aan de macht te blijven, en sturen uit protest geen waarnemers. Op het stembiljet staan vooral Maduro-gezinde partijen. Van andere partijen is het bestuur vervangen door Maduro-aanhangers.



Guaidó is voorzitter van het parlement. Hij kan niet winnen, want hij doet niet mee. "De verkiezingen worden door de oppositie grotendeels geboycot", zegt correspondent Latijns-Amerika Sandra Korstjens. "Veel mensen zullen inderdaad thuisblijven. Ook omdat ze niet geloven dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Niet zo vreemd, want Maduro heeft de kiescommissie en het hooggerechtshof in zijn zak."



Maduro zet de bevolking onder druk om toch te gaan stemmen. Een hoge opkomst geeft zijn overwinning immers meer glans. "Niet alleen Maduro's harde kern van aanhangers zal gaan stemmen, maar ook arme Venezolanen die afhankelijk zijn van voedselpakketten van de overheid. Ze zijn bang dat als ze niet gaan stemmen, dat ze die laatste hulp dan kwijtraken. De nummer 2 van het regime, Diosdado Cabello, heeft dat zelfs letterlijk gezegd tijdens een campagnebijeenkomst: 'Wie niet stemt, die eet niet. Die moet in quarantaine blijven zonder eten.'"



Een dreigement dat aankomt. Het olierijke Venezuela zit na zeven jaar onder het bewind van Maduro volledig aan de grond. Veel mensen leven in armoede, miljoenen Venezolanen probeerden afgelopen jaren naar de buurlanden te vluchten in de hoop daar een beter leven op te bouwen. Correspondent Sandra Korstjens maakte eerder deze indringende reportage:



Korstjens: "Alle problemen die er al waren zijn het afgelopen jaar door de corona eigenlijk alleen maar verergerd. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en lijden honger. Maar zelfs de Venezolanen die nog wel een baan hebben, kunnen door de hyperinflatie bijna niets meer kopen. Alles moet intussen in dollars worden betaald, maar het minimuminkomen is slechts ongeveer 1 dollar waard. Omdat een pak meel al een dollar kost, kun je daar dus niets mee. Mensen zijn in de praktijk alleen maar bezig om te overleven."



Begin vorig jaar gloorde er hoop voor de Venezolanen. Er hing verandering in de lucht toen oppositieleider Guaidó tienduizenden mensen de straat op wist te krijgen, om het vertrek van Maduro te eisen. Guaidó is de voorzitter van het huidige parlement, dat wél democratisch was gekozen.



Tientallen landen waaronder de VS en de EU erkenden hem meteen als 'interim-president' van Venezuela. Maar het leger liet Maduro niet vallen en hield hem aan de macht. Guaidó werd vleugellam. Als Maduro nu het parlement herovert lijkt zijn rol uitgespeeld.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: