EEMBRUGGE - Hij dacht even lekker te gaan vissen met zijn zoon, maar toen hij bij de ophaalbrug in Eembrugge aankwam, bleek er een andere taak voor Rob Wilke weggelegd. Het besturingssysteem van de brug had een storing, waardoor de slagbomen naar beneden stonden, terwijl de brug dicht was. Automobilisten kozen het fietspad en een verkeerschaos lag op de loer. Rob kwam in actie.



"Ik denk dat ik morgen maar even naar de fysio moet", zegt Rob Wilke. Hij heeft zaterdagochtend twee uur in de kou het verkeer staan regelen. "Het was lekker weer hoor, het zonnetje scheen. En het was nog druk ook! Ik had amper tijd voor een kopje koffie."



Het begon met een dame die zichzelf klem had gereden op de brug. "Ze was te ver doorgereden en durfde niet terug. Ik heb haar even geholpen", zegt de 75-jarige pensionado. Terwijl zijn zoon de stoeltjes uitklapte langs de waterkant en de hengels het water ingooide, regelde Rob het verkeer. "Zolang we nog geen beet hebben, ga ik de brug op, zei ik."



De automobilisten gedroegen zich voorbeeldig, althans, de meesten. "Sommige mensen wilden voordringen, maar dan zette ik het verkeer even stil", zegt hij met een lach. Dat werd best gewaardeerd. "Ik kreeg vaak een duimpje omhoog. Mensen vonden het schijnbaar de normaalste zaak van de wereld, terwijl ik geen hesje aanhad ofzo."



Voor koffie was amper tijd, maar toen er een snoek aan de hengel kwam, moest Wilke het verkeer even laten voor wat het was. "Toen had ik even andere prioriteiten." We hebben de snoek uiteraard netjes weer teruggezet, benadrukt de voormalig hotelmanager.



Het is de laatste tijd steeds hommeles op de brug: dit was al de derde storing deze week. Half september is de ophaalbrug een week gesloten geweest voor het aanbrengen van een nieuw besturingssysteem.



Na twee├źnhalf uur kwam er hulp voor Wilke. "De monteurs moesten uit Den Haag komen, dat duurt even voordat je in Baarn bent." Over een vergoeding voor Wilke waren ze het snel eens. "Ik zei tegen de monteurs, dat is dubbel tarief in het weekend dus dat komt neer op 300 euro. Nou, dat mooi zeiden ze, want op deze brug mag je helemaal niet vissen! En de boete? Die is precies 300 euro!"

