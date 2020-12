Drie jongens opgepakt voor stelen 284 blikjes energiedrank uit supermarkt

ALKMAAR - Drie jongens hadden gistermiddag wel een heel opmerkelijke buit gemaakt bij een supermarkt in Alkmaar. Een oplettende klant zag hoe het drietal een winkelkar vol blikjes energiedrank de Albert Heijn in winkelcentrum De Mare uit wist te krijgen. In totaal 284 stuks.



Medewerkers van de supermarkt probeerden ze nog tegen te houden, maar toen het personeel naar buiten kwam, konden ze alleen nog het kenteken van de wegrijdende auto noteren.



Met die informatie wist de politie de drie jongens later weer op te sporen in Brabant. De achterbak was volgeladen met de blikjes.



Ook bleken de jongens nog vijf jassen, een draadloze speaker en twee valse 50-eurobiljetten bij zich te hebben. Het drietal is vervolgens aangehouden, schrijft wijkagent Bas Wijnen op Instagram.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: