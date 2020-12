Bodhi (12) vindt surprise terug dankzij oplettende trambestuurder

De 12-jarige Bodhi kwam na schooltijd sip thuis toen hij erachter kwam dat hij zijn surprise in tram 5 had laten liggen. Moeder Maaike deed daarom een oproep in de Facebookgroep Amsterdam Durft Te Vragen. Dat werd gezien door de trambestuurder, waardoor Bodhi diezelfde avond nog zijn surprise weer in zijn bezit had.



'Ik wilde nog naar de gevonden voorwerpen van het GVB gaan, maar toen dacht ik aan de groep Amsterdam Durft Te Vragen op Facebook en besloot ik een oproep te doen', vertelt Maaike Hoffstedde, de moeder van Bodhi. Niet lang daarna had ze beet. 'Binnen 7 minuten reageerde de trambestuurder zelf en zei hij dat hij de suprise van Bodhi had gevonden.'



Een gelukje voor Bodhi, want hij was erg tevreden met zijn Arcade-surprise. 'Hij houdt erg van Pacman, dus de maker van de surprise kent hem volgens mij ook heel goed.' Toch heeft Maaike wel een idee hoe het komt dat Bodhi zijn surprise was vergeten. 'Hij vindt het ov prachtig en kent alle haltes die voorbijkomen. Waarschijnlijk ging hij er zo in op dat hij het daarom is vergeten.'



De 12-jarige scholier is dus niet lang sip geweest. 'Bodhi was heel erg blij en vond het ook leuk dat een trambestuurder het had gevonden.' De twee zijn direct op hun fiets gestapt om de surprise op te halen. 'Mijn zoon vloog de trambestuurder nog net niet om de hals.'

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: