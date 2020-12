Maduro: Wonderdruppels en ozon genezen Corona

De Venezolaanse president Maduro heeft gesproken over enkele "wonderdruppels" die in Venezuela zijn gemaakt om het coronavirus te behandelen. "Je legt elke vier uur een paar druppels onder je tong, en dat levert wonderbaarlijke resultaten op", aldus Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro verwees dinsdag naar drie behandelingen die ze in Venezuela zouden toepassen om de covid-19 pandemie te behandelen, dit zouden een paar druppels zijn, ozontherapie en nog een waarover hij geen details gaf.

"Als je elke vier uur een paar druppels onder je tong legt, levert dat wonderbaarlijke resultaten op", zei Maduro, verwijzend naar deze behandeling die in Venezuela een antiviraal middel zou zijn.

Aan de andere kant zinspeelde hij op een behandeling die gouverneur Rafael Lacava naar het land bracht, maar hij gaf hier geen details over.

En tot slot verwees hij naar ozontherapie, waarop hij verklaarde dat "we 95% levensreddend en hersteld zijn."

Tijdens zijn toespraak bevestigde Maduro dat de minister van Volksgezondheid, Carlos Alvarado, 11 dagen besmet was met covid-19.

Reacties

08-12-2020 10:05:48 Madarian









[sarcasme]Verzoek. Kan Maduro dit persoonlijk aan alle met Corona besmette personen uitleggen, en helpen met de behandeling? Als dit werkt heeft hij natuurlijk geen beschermende kleding en/of mondkapje nodig.[/sarcasme]

08-12-2020 11:26:20 Mamsie









Geweldig dat ze daar zo'n ervaren arts hebben aan het hoofd van de regering!😬

08-12-2020 12:27:56 Emmo









@Mamsie : Het staat me bij dat in sommige andere landen óók zulke deskundige artsen als hoofd van de regering hebben of hadden.

08-12-2020 12:31:58 KhunAxe









Weer zo'n president met het IQ van de buitentemperatuur

08-12-2020 12:39:21 Emmo









@KhunAxe : Hier is het rond het vriespunt. Ik mis de rayonhoofden.

