Afrikaanse prins kan koning worden maar wil boa blijven in Drenthe

Mohammed Baparape Ali is toezichthouder in het Emmense Rensenpark, de voormalige dierentuin. Zijn contract wordt niet verlengd, tot grote onvrede van hemzelf en bezoekers van het park. Er is wel zicht op een andere baan, maar wel een waar hij zelf geen zin in heeft: Baparape Ali moet zijn onlangs overleden oom opvolgen als koning van een koninkrijkje in het West-Afrikaanse land Benin.



Hoewel dat land formeel een republiek is, bestaat het uit vele koninkrijkjes met aan elk hoofd daarvan een koning. In de streek waar Baparape Ali vandaan komt, was zijn oom dat. Sinds die overleed, is de troon vacant en is Mo de rechtmatige opvolger. Maar niet als het aan hemzelf ligt: “Ik ben gelukkig hier in Nederland. Ik heb weliswaar vier vrouwen in Benin, maar als ik koning word zit ik alleen maar in mijn paleis en wordt alles voor mij geregeld. Ik ben 100 procent Nederlands en ik wil hier blijven.”



Inmiddels zijn vrienden en kennissen een handtekeningenactie voor Baparape Ali – Mo voor vrienden – gestart om de gemeente Emmen zo ver te krijgen hem in vaste dienst te nemen. Hij heeft inmiddels het maximale aantal tijdelijke contracten bereikt en dus moet hij weg. “Ik houd van dit werk en van het praten met mensen”, zegt hij tegen RTV Drenthe. “Ik doe dit werk al drie jaar met heel veel plezier. Zelfs al krijg ik geen salaris, dan nog zou ik dit werk willen blijven doen.”

Reacties

06-12-2020 16:32:42 Mamsie

Oudgediende



Koning Boa heeft het gewoon naar zijn zin hier. Misschien heeft een koning het daar minder plezierig dan een boa hier.

En misschien is hier ook wel een dame die hij niet naar Afrika wil halen.

06-12-2020 16:45:42 Grouse

Erelid



Ik zou ook niet zitten te wachten op 4 vrouwen.

