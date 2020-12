5, 6, 7, 8, 9 én 10: lottotrekking Zuid-Afrika wekt verbazing

Een onwaarschijnlijke lottottrekking in Zuid-Afrika. Daar rolden gisteren de cijfers 5, 6, 7, 8, 9 én de powerball 10 uit. Twintig mensen wonnen veel geld, maar veel Zuid-Afrikanen geloven niet dat de trekking eerlijk is verlopen.



Op zulke cijfers zet niemand in, zou je denken, maar niets is minder waar: liefst twintig mensen wonnen de hoofdprijs, die ze dan wel weer moeten delen. Toch levert het elke winnaar omgerekend in euro’s ruim drie ton op.



Alle winnaars gefeliciteerd, twitterde de Nationale Lotto van Zuid-Afrika. Het lijkt een onwaarschijnlijke reeks, maar zulke reeksen worden toch door veel mensen gespeeld, schrijven ze erbij. Zoveel zelfs, dat de hoofdprijs dus moet worden gedeeld – iets wat niet vaak voorkomt.



Maar de reacties op twitter liegen er niet om. Veel Zuid-Afrikanen kunnen het niet geloven en vermoeden fraude. Lotto zet zichzelf neer als een zwendel, zegt er éen. Een ander gelooft niet in dit toeval.



De Nationale Loterijcommissie die op loterijen toeziet heeft de trekking bekeken en zegt dat alles goed is verlopen. Het is dan wel een opmerkelijke reeks, maar niet onmogelijk is hun conclusie. De kans op zo'n reeks is 1 op 42 miljoen, zeggen zij.

Ik ben geen wiskundige, maar de kans op de ene willekeurige reeks lijkt me net zo groot als die op de andere - en uiteindelijk is dit ook een 'wille-keurige' reeks

Veel Zuid-Afrikanen kunnen het niet geloven en vermoeden fraude.



Als het je niet welgevallig is, zal er wel gefraudeerd zijn. Waar horen we dat nog meer??? Als het je niet welgevallig is, zal er wel gefraudeerd zijn. Waar horen we dat nog meer???

