Ruzie om zak chips eindigt in massale knokpartij

Tien mensen zijn gewond geraakt bij een massale vechtpartij tussen twee families. Het incident gebeurde gistermiddag in het Duitse Bielefeld (Noordrijn-Westfalen). De aanleiding van het gevecht tussen de ongeveer twintig mannen en vrouwen, was een ruzie tussen vier meisjes om een zak chips.



Vier meisjes uit beide families zouden rond 17.00 uur ruzie hebben gekregen om een zak chips. Getuigen probeerden de tieners uit elkaar te halen. Volgens de politie sloegen twee getuigen alarm nadat de families van de vier meiden naar beneden kwamen en hun woede richtten op de ooggetuigen. Toen de politie aankwam gingen de twee families met elkaar op de vuist. De gebeurtenis speelde zich af voor de deur van het flatgebouw waarin ze wonen.



De politie kwam ter plaatse met zeven patrouillewagens. Bij aankomst troffen ze twintig tot dertig vechtende mannen en vrouwen aan. “De vechtpartij tussen beide families was niet het eerste incident. Er heerste al een tijd enige spanning tussen hen”, zegt een woordvoerder.



Volgens de woordvoerder stopte het gevecht pas nadat de agenten zich hadden gericht tot de twee familiehoofden. Ze werden op de mogelijke strafrechtelijke gevolgen van het incident gewezen. De massale vechtpartij heeft tien slachtoffers veroorzaakt met lichte verwondingen. Daarnaast worden alle betrokkenen aangeklaagd voor het toebrengen van lichamelijk letsel.

05-12-2020 23:05:22

Het Poëtisch Sinterklaasgedicht De Sint koopt zijn cadeautjes in

Dat doet hij op de vlooienmarkt

Maar o, wat zijn de prijzen hoog

Hij krijgt zowat een hartinfarct.



En daarom zegt hij tegen Piet

Zijn zwarte knecht uit Suriname,

“Als ik nou even de aandacht afleid

Dan kun jij jatten uit die kramen.”



Zo komt de Sint aan zijn cadeautjes

Zonder dat hij al te veel betaalt

Want geld uitgeven, dat is iets

Waar de bisschop erg van baalt.



Maar soms dan loopt het in de gaten

Dat valt dan niet in goede aarde

Zo werd de burgemeester boos

Hij liet Sint niet in zijn waarde.



Bij Sint's intocht in zijn stad

Probeerde Piet zijn keten te stelen

Bijna was het ook nog gelukt

Terwijl de jeugd stond te kwelen.



“Geef die keten heel snel terug,

Ik vind dit uiterst ongepast

Hoe haal je het toch in je hoofd

Dat ding te jatten van mijn bast”.



“Piet bedoelde dat als grapje”

Zo verdedigt Sint zijn knecht

De burgemeester trapt daar niet in

En hij wijst de goede Sint terecht.



“Jij gore achterbakse bisschop

Haast al jouw spullen zijn gejat

Blijf met je fikken van mijn keten

Anders zwaait er voor jou wat”.“U beschuldigt mij van diefstal

Maar dat verwijt is ongegrond

Neem uw woorden snel terug

Of ik trap u voor uw kont.”



De burgemeester en de bisschop

Maken elkaar uit voor rotte vis

Waardoor de hele ceremonie

Een erg ordinair gebeuren is.



Dan komt ook de Paus nog langs

Tot grote vreugde van 't publiek

Hij stapt uit zijn nieuwe pausmobiel

Uit de speakers klinkt luid muziek.



“Wordt hier gescholden en geknokt?

Voor mij is dat een leuk verzetje

Als Paus doe ik daar graag aan mee”

Zo spreekt die ouwe met zijn witte petje.



Zwaaiend met zijn grote crucifix

Bedreigt de Paus de burgervader

“Laat Sinterklaasje snel met rust

Anders spreek ik jou nog nader”.



“Ik moet kotsen van die kerklui

Ja, die deugen geen van allen”

Zo spreekt nu de burgemeester

“Rot gauw op, ga naar de Wallen”.



Dat vindt de Sint een goed idee

Ook de Paus en Zwarte Piet

Kunnen zich daar wel in vinden

“Naar de hoeren, waarom niet?”.



Zo liep alles toch nog goed af

Het kan bijna niet veel mooier

Het werd toen nog heel gezellig

Alleen wat ruzie met een pooier.



Dat was die vent zijn eigen schuld

Hij vroeg Sinterklaas om geld

Maar hij had beter moeten weten

De bisschop reageerde met geweld.



“Kerel, krijg het hondenschompes,

Hoe durf je ons om geld te vragen

Wij zijn de dienaars van de kerk

Kijk maar naar de Paus zijn wagen”.



“Wat een mooie witte pooierbak

Daar kan de mijne niet tegenop

Bordeelbezoek is echt niet gratis

Nee, het kan hier niet voor nop”.



Dat had hij beter niet kunnen zeggen

De Sint die greep hem bij zijn strot

De Paus sprak hem toen dreigend toe

“Kerel, wil jij soms zo graag kapot?”



Daar had die pooier niet van terug

Hij is toen heel hard weggelopen

Ja, je kunt gerust wel zeggen

Dat die nare vent is afgedropen.



En ook het religieus gezelschap

Besluit om toch maar op te stappen

“Straks komt hij terug met zijn collega's

Wij houden niet van dat soort grappen”.



Laat dit voor jou een wijze les zijn

Betaal niet veel voor al je wensen

Maar wees daarbij wel heel voorzichtig

Alles heeft helaas zijn grenzen.