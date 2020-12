Slapen in de kantine: Leander, Remon en Wim zitten in quarantaine op het werk

Ze hebben alle drie hun eigen slaapkamer. Eentje in de kantine en twee op een eigen kantoor. Avondeten laten ze bezorgen en na het werk drinken ze gezellig een biertje. Drie medewerkers van Dutch Deco Finish in Erp zitten op het werk in quarantaine. En dat is geen straf.



Gelukkig kunnen ze het goed met elkaar vinden: Leander, Remon en Wim zijn deze week namelijk dag en nacht tot elkaar veroordeeld. "Een collega kreeg maandag een telefoontje dat hij in contact was geweest met iemand die positief was getest", zegt Remon tegen EditieNL. "Hij heeft toen een sneltest gedaan en bleek zelf ook positief. Wij waren in contact met hem geweest dus moesten we ook in quarantaine."



Remon wilde niet thuis in quarantaine, omdat zijn vriendin een kapperszaak aan huis heeft. "Als ik straks corona blijk te hebben heeft dat voor haar ook veel gevolgen." Dus werd er van kantoor een thuis gemaakt.



Het bedrijf dat kunst en decoratie maakt – je kent ze misschien van het grote André Hazes legobeeld op de Dam in Amsterdam – heeft twee kantoortjes en een kantine. Deze ruimtes werden ingericht als slaapkamers. "Iedereen heeft zijn eigen kamer. We laten ons avondeten bezorgen en na het werk drinken we gezellig een biertje met elkaar."



De werkplaats heeft een douche dus ook dat is geen probleem. "Het gaat super goed. We kunnen het goed met elkaar vinden dus het is voor niemand een straf."



Na de incubatietijd kunnen de heren vrijdag een sneltest doen. "Hopelijk is die negatief maar als hij positief is blijven we gezellig nog vijf dagen in quarantaine."

