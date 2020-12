Het regent boetes op Peter's kenteken: Ik was toen niet eens in Amsterdam

Peter Haage krijgt de laatste tijd veel boetes binnen omdat hij overtredingen zou hebben gemaakt met zijn scooter. Maar volgens hem klopt dat helemaal niet en is er mogelijk sprake van identiteitsfraude. 'Ik loop tegen een muur aan van onmacht.'



De eerste boete die hij kreeg, was voor een overtreding in de Ferdinand Bolstraat. 'Op een tijd dat ik een belafspraak had, dat is aantoonbaar', aldus Peter.



Maar zo gaat het nog wel even door. 'De laatste is ook 104 euro. Toen was ik niet in Amsterdam aanwezig, maar had ik een weekendje Apeldoorn geboekt.'



Peter heeft daarom het vermoeden dat er iemand rondrijdt met hetzelfde kenteken als hij. Er zou dan sprake zijn van identiteitsfraude.



Maar voordat Peter's boetes worden kwijtgescholden, moet hij eerst zijn 'onschuld bewijzen tegenover justitie, politie en de RDW'. Hij heeft daarom al wel bezwaar gemaakt, maar de uitspraak daarover laat nog op zich wachten. Tot die tijd krijgt Peter nog geen nieuw kenteken.



Daarnaast zag de politie aanvankelijk geen reden voor aangifte. Inmiddels is er overigens al wel contact geweest op het bureau. Maar in de tussentijd heeft Peter de 500 euro aan boetes voor de zekerheid maar vast betaald. Zo kan hij in elk geval voorkomen dat de incassokosten oplopen.



Omdat hij nog op de uitspraken wacht, heeft Peter bovendien maar een andere manier gezocht om aan een nieuw kenteken te komen. 'Dit is de nieuwe scooter, heb ik van de week opgehaald. En ik heb de andere ingeruild.'



Daarbij heeft hij niet verteld dat er iets mis is met het kenteken. 'Ik heb mijn bekeuringen betaald en aan mijn verplichtingen voldaan', vindt Peter. Bovendien is het volgens hem een 'stukje bewijsmateriaal'. 'Stel dat er dan toch nog bekeuringen komen, dan heb ik de scooter al niet meer in mijn bezit.'

Reacties

04-12-2020 12:23:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.798

OTindex: 81.466

Zo ben ik in één grijs verleden eens een keer gebeld door de politie.

Die vroeg me waarom onze caravan met het kenteken vvvvvvvb of zoiets in Noord-Holland stond.

Verbazing natuurlijk want onze caravan stond voor de deur.

Ik heb dat gezegd en daarna heb ik er nooit meer iets over gehoord.

Maar er moet toen ook iets mis geweest zijn met ons kenteken.

04-12-2020 12:28:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.827

OTindex: 75.833

Nieuwe scooter kopen is een optie, maar wel een extreme. Bureaucracy

