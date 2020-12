Vrouw koopt trouwjurk van haar dromen voor slechts 16 euro

Een Amerikaanse vrouw heeft haar droomtrouwkleed gevonden voor slechts 16 euro. Ze deelde een foto van de jurk, maar gaf toe dat ze nog niet verloofd is en dus nog even zal moeten wachten voordat ze er in kan schitteren.De vrouw deelde twee foto’s van de trouwjurk in de Facebookgroep ‘That’s It, I’m Wedding Shaming’. Daar legde ze uit dat ze haar droomtrouwkleed in een winkel zag hangen en niet anders kon dan het te kopen omdat het liefde op het eerste gezicht was. Klein detail: ze gaat niet trouwen in de nabije toekomst, want ze is nog niet verloofd.Ze gaf toe dat ze de trouwjurk gekocht had voor later. “Bedankt voor de felicitaties, maar ik ga nog niet trouwen. Maar misschien ooit wel”, schreef ze.Heel wat mensen vonden de jurk voor die prijs erg mooi, maar ze hadden wel hun bedenkingen bij het feit dat ze al met haar trouwkleed bezig is en niet eens gaat trouwen. “Ik vind de jurk mooi voor die prijs, maar het is best vreemd om een trouwkleed te kopen zonder verloofd te zijn”, “Wacht, ze gaat niet trouwen, maar ze heeft wel al een trouwjurk?” en “Dit is hoe je je potentiële toekomstige partner afschrikt. Mevrouw, je bent angstaanjagend”, klinkt het onder meer in de reacties.