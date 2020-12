Face ID wel veilig? Deze zussen kunnen elkaars telefoon ontgrendelen

Waar je vroeger je telefoon vergrendelde met een pincode of vingerafdruk, kiezen tegenwoordig veel mensen voor Face ID. Met behulp van gezichtsherkenning kun je niet alleen je telefoon ontgrendelen, maar inmiddels ook betalen. Alleen merken sommige mensen dat niet alleen zij, maar ook hun broer, zus of kind dat kan.De zussen Michelle en Anouk Trip zijn geen tweeling, maar lijken volgens Face ID zoveel op elkaar dat Michelle met haar gezicht de iPhone van haar drie jaar oudere zus kan ontgrendelen."Ik had een nieuwe telefoon en wilde Michelle laten zien dat ze hem niet kon ontgrendelen", vertelt Anouk aan EditieNL. "Ik hield 'm voor haar gezicht en toen kwam ze er gewoon in. We waren superverbaasd. Je kunt wel zien dat we zusjes zijn, maar we zijn geen identieke tweeling."Michelle heeft er zelfs weleens gebruik van gemaakt. "We zaten in de auto en mijn data was op. Anouk had nog wel wat, dus ik wilde wat MB's overboeken. Toen heb ik haar telefoon ontgrendeld met mijn gezicht", lacht ze.Ze zijn niet de enigen. Op een oproep van EditieNL kwamen veel soortgelijke verhalen van broers en zussen binnen. Zo kwam Nathalie van Oeveren er per toeval achter dat haar broer haar iPhone kan ontgrendelen via Face ID. De 16-jarige dochter van Charlie weet zelfs in de telefoon van haar moeder te komen.Volgens Apple is de kans 1 op de 1.000.000 dat een willekeurig persoon je iPhone of iPad kan ontgrendelen. Maar er zijn uitzonderingen. Zo is de kans groter bij tweelingen en andere familieleden die op elkaar lijken. Ook kinderen onder de dertien jaar vormen een uitzondering.Dick Fens, directeur gezichtsherkenningsbedrijf 20Face, zegt dat het niet hoort te kunnen dat je broer of zus zomaar jouw telefoon kan ontgrendelen. Zelfs niet als hij of zij veel op je lijkt. "Bij identieke tweelingen is het anders, daar heeft elke gezichtsherkenningssoftware moeite mee. Maar zes op de tien identieke tweelingen worden alsnog herkend als twee aparte personen."Of de gezichtsherkenning op je smartphone goed functioneert kan volgens Fens met twee dingen te maken hebben. "Enerzijds heeft het te maken met de foto die je maakt bij het registreren. Die moet van goede kwaliteit zijn. Zorg dat de belichting goed is en dat je geen tegenlicht hebt."Daarnaast heeft het te maken met de kracht van de software die de gezichtsherkenning aanstuurt. "Als die niet sterk genoeg is duurt het langer voordat het gezicht herkend wordt. Dat wil je niet, dus probeer je dat te verkorten. Dat kan consequenties hebben voor de accuraatheid."Fens kan helaas niet vertellen waar het probleem 'm precies in zit bij iPhones. "Dat weet alleen Apple. De techniek erachter is geheim." EditieNL heeft Apple om een reactie gevraagd, maar geen antwoord gekregen.Volgens Fens zijn deze voorbeelden geen reden om de gezichtsherkenning op je telefoon uit te schakelen. "In principe is het heel veilig. Veiliger dan een pincode, die is makkelijker te kraken. Bovendien wordt de gezichtsherkenningssoftware steeds beter, dus dit soort problemen zullen zich vanzelf oplossen."