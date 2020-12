Dokters halen na 50 jaar muntstuk uit neus van Russische man

Een man is na een halve eeuw eindelijk bevrijd van een irritant gevoel in zijn neus nadat dokters er een muntstuk uithaalden. De man zelf was “vergeten” dat hij het muntstuk als kind in zijn neus had gestoken.De 59-jarige Russische man, die anoniem wenst te blijven, was slechts zes jaar toen hij het muntstuk in zijn rechterneusgat stak. Hij was “te bang” om het aan zijn “strenge” moeder te vertellen en nadien was hij “gewoon vergeten” dat de munt er stak, zo schrijven lokale Russische media.Vijftig jaar lang had de man er geen last van, maar nadat hij steeds moeilijker kon ademen door zijn rechterneusgat stapte hij naar een dokter. Dankzij een scan kon de dokter al snel achterhalen wat zijn ademhalingsproblemen veroorzaakte. Rond het muntstuk zaten neusstenen, waardoor de man moeilijk adem kon halen.De man ging onder het mes en de chirurgen haalden zowel de neusstenen als het muntstuk weg. “De operatie was een succes, hij kan terug vrij ademen”, aldus een van de dokters.